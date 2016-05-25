برداشت ایران از پارس‌ جنوبی به ۷۵ درصد قطر رسید/ تکمیل ۵ فاز جدید

خبرگزاری مهر - گروه استان‌‌ها - سعید رضایی: پارس جنوبی یک میدان مشترک بین ایران و قطر است که به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان شناخته شده و بیش از هشت درصد از گاز جهان را در خود جای داده است.

میدان گازی پارس جنوبی دارای ۹ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع وسعت است که شش هزار کیلومتر مربع سهم قطر و سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع سهم ایران است.

برای برداشت سهم ایران ۲۴ فاز خشکی طراحی شده است که تا کنون ۱۳ فاز آن یعنی فازهای یک تا ۱۰ و فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶ به بهره‌برداری رسیده است. این فازها در شهرستان‌های عسلویه و کنگان استان بوشهر قرار دارند.

بر اساس استانداردهای موجود به طور میانگین به ازای هر فاز، یک سکو و حدود ۱۰ حلقه چاه فعال در دریا وجود دارد که گاز و میعانات گازی موجود در مخزن پارس جنوبی را به همراه آب شور از طریق خطوط لوله ۳۶ اینچی به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس وارد می‌کند.

روزانه به هر فاز حدود یک میلیارد فوت مکعب گاز معادل ۲۸.۶ میلیون متر مکعب، وارد می شود و به‌طور متوسط ۲۵ میلیون متر مکعب گاز شیرین سازی می‌شود. هر فاز ، روزانه معادل ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۲۰۰ تن گوگرد تولید می کند.

دستیابی ایران به رکورد تولید در پارس جنوبی

با وجود اینکه قطری‌ها در برداشت از این میدان گازی پیشتاز هستند و میزان برداشت آنها از این میدان بیش از ایران است، با تلاش‌های صورت گرفته، میزان برداشت ایران از این میدان در حال افزایش است و به‌زودی به قطری‌ها می‌رسیم.

در سال ۹۴ میزان برداشت ایران از میدان پارس جنوبی با ثبت یک رکورد جدید به بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب رسید و برنامه وزارت نفت، افزایش این میزان تولید و ثبت رکوردی دیگر است.

توسعه شتابان پارس جنوبی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حالی که روند تکمیل و بهره‌برداری از فازهای پارس جنوبی طی چند سال با وقفه مواجه شده بود، دولت برنامه‌ریزی مطلوبی برای اولویت‌بندی فازهای پارس جنوبی انجام داد و از سال ۹۲ تا 1کنون شاهد روند بسیار خوبی در افزایش میزان برداشت گاز در پارس جنوبی هستیم.

مهدی یوسفی اضافه کرد: دولت پنج فاز را در اولویت نخست توسعه در پارس جنوبی قرار داد و در سال ۹۳ فاز ۱۲ پارس جنوبی که بزرگترین فاز این میدان است و معادل سه فاز استاندارد تولید دارد به بهره‌برداری رسید و سال گذشته نیز با اقدامات صورت گرفته فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

وی بیان کرد: تا قبل از اولویت‌بندی فازها، میزان برداشت گاز ایران از پارس جنوبی طی سال ثابت و معادل ۲۷۰ میلیون مترمعکب در روز بود که طی دو سال شاهد افزایش ۱۷۰ میلیون مترمکعبی تولید روزانه گاز در پارس جنوبی بودیم و امسال نیز تلاش می‌شود میزان تولید در این منطقه افزایش یابد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس یادآور شد: پروند توسعه فازهای پارس جنوبی تا پایان سال آینده بسته شده و میزان تولید گاز ایران از کشور قطر پیشی خواهد گرفت.

۵ فاز پارس جنوبی امسال وارد مدار می‌شود

مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه و تکمیل فازهای پارس جنوبی با روند شتابانی ادامه دارد و از همه ظرفیت‌ها برای تکمیل فازهای باقی استفاده می‌کنیم.

علی‌اکبر شعبانپور ادامه داد: طی سه سال اخیر با تلاش‌های صورت گرفته شاهد تکمیل و وارد مدار شدن فازهای اولویت‌دار بودیم در کنار آن، توسعه دیگر فازها نیز انجام شد به نحوی که امسال فازهای ۱۷ و ۱۸ به طور کامل و فازهای ١٩، ٢٠ و ٢١ نیز وارد مدار خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه با راه‌اندازی پنج فاز پارس جنوبی میزان برداشت ایران با کشور قطر برابر خواهد شد، اضافه کرد: با تکمیل همه فازهای پارس جنوبی، میزان برداشت گاز ما به ٨٠٠ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس با اشاره به اینکه میزان برداشت قطر طی سه سال اخیر معادل ۱۷۷ میلیارد مترمکعب در سال بوده است، افزود: بر اساس آمار تجمعی سال گذشته برداشت سالانه ایران از این میدان به ١٣٢ میلیارد مترمکعب رسید.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد که برداشت ایران از پارس جنوبی معادل حدود ۷۵ درصد از برداشت قطری‌ها است و این در حالی محقق شده است که تا سال ۹۲ میزان برداشت قطر از پارس جنوبی ۱.۹ برابر برداشت ایران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پارس جنوبی از نظر اقتصادی برای کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و تکمیل و بهره‌برداری از هر فاز این منطقه، یک درصد به تولید ناخالص ملی ایران اضافه می‌کند.

توسعه شتابان فازهای پارس جنوبی یکی از اولویت‌های دولت و وزارت نفت است و با روندی که در پیش است، تا سال آینده همه فازهای پارس جنوبی تکمیل و وارد مدار تولید خواهند شد که میزان برداشت ایران از پارس جنوبی به روزانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب رسیده و از کشور قطر بیشتر خواهد شد.