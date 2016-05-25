به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس نقل و انتقالات لیگ برتر را خیلی زود شروع کرد و برای ترمیم مشکلات خود در درون دروازه، علیرضا بیرانوند را به خدمت گرفت. برانکو ایوانکوویچ که پیش از این در مصاحبه‌هایش عنوان کرده بود باید جذب بازیکن با احتیاط صورت بگیرد، قصد دارد با تقویت تیمش در خط دفاعی و خط حمله، خیال سرخپوشان را برای لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر راحت کند.

بنگستون رفت؛ یک خارجی دیگر می‌آید

«جری بنگستون» مهاجم هندوراسی پرسپولیس در فصل گذشته یکی از عناصر هجومی پرسپولیس بود ولی با اتمام قراردادش به هندوراس بازگشت و در لیست فصل آینده برانکو حضور ندارد. با وجود اینکه بنگستون گل‌های تاثیرگذاری برای پرسپولیس به ثمر رساند ولی به خاطر بعضی از رفتارهای خاص، برانکو نظر مثبتی روی این بازیکن نداشت. به همین خاطر سرمربی پرسپولیس روی یک مهاجم خارجی دیگر دست گذاشته است که البته این مهاجم، اهل کشور کرواسی نیست. برانکو اعتقاد دارد بنگستون درون زمین یک مهاجم «بی تفاوت» است و با میل و رغبت بازی نمی کند.

مایکل جدا شد، ماریچ می‌ماند

مایکل اومانا مدافع تیم پرسپولیس فصل قبل فرصت زیادی برای بازی پیدا نکرد و از همان میانه لیگ زمزمه جدایی‌اش از جمع سرخپوشان به گوش می‌رسید. اومانا که از نیمکت نشینی راضی نبود، تصمیم به جدایی از پرسپولیس در آخر فصل گرفت و البته برانکو هم نظری روی تمدید قرارداد این مدافع نداشت. با این حال لوکا ماریچ دیگر مدافع خارجی پرسپولیس در این تیم ماندنی است و فصل آینده هم پیراهن این تیم را می‌پوشد.

لوبانف در اولویت نیست

تغییرات پرسپولیس از خط دروازه آغاز شد و با حضور بیرانوند، جدایی سوشا مکانی قطعی شد. الکساندر لوبانف دروازه‌بان ازبکستانی پرسپولیس هم یکی از گزینه‌های تغییر است. او که از نیم فصل به پرسپولیس اضافه شده بود، فعلا در اولویت تمدید قرارداد نیست و احتمال خرید یک گلر خارجی دیگر به جای وی وجود دارد.

لیست پرسپولیس، ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه

در لیست خرید باشگاه پرسپولیس ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه دیده می‌شود. فرشید باقری هافبک فصل گذشته صبای قم مذاکراتی با پرسپولیس داشته و در آستانه حضور در این تیم قرار دارد. وحید امیری و کاوه رضایی هم دو بازیکن دیگری هستند که مدنظر برانکو قرار دارند و در صورتی که به باشگاه‌های قطری نروند، فصل آینده در جمع سرخپوشان تهرانی توپ می‌زنند.

امروز چهارشنبه هم خالد شفیعی بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال تراکتورسازی با حضور در محل باشگاه پرسپولیس مذاکرات ابتدایی را با مسئولان این باشگاه انجام داد و گفته می شود به توافق نیز رسیده است.