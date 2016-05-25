به گزارش خبرنگار مهر سردار تقی مهری در اولین نشست خبری سال جدید با حضور اصحاب رسانه با اشاره به کاهش تصادفات در طول سال گذشته گفت: رسانه ها نقش قابل توجهی در کاهش میزان تصادفات در سطح کشور داشته اند.

وی با تشکر از همکاری های رسانه ها در اطلاع رسانی به جا و به موقع درباره مشکلات راه ها و ترافیک گفت: در طول سال گذشته و همچنین در سه ماه نخست سال جاری خوشبختانه شاهد کاهش میزان تلفات جاده ای بوده ایم.

فرمانده پلیس راهور ناجا در ادامه با اشاره به دلاورمردی های مردم ایران در ۸ سال دفاع مقدس سالگرد آزادی خرمشهر را تبریک و تهنیت گفت.

سردار مهری در ادامه گفت: در دو ماهه سال ۹۵ پلیس راهور ناجا در رابطه با خدمات ترافیکی که به مردم ارائه می دهد در خصوص شماره گذاری و سایل نقلیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است در خصوص شماره گذاری موتورسیکلت ها، ۴۳ درصد افزایش پلاک گذاری را داشته ایم در مجموع در مقایسه با سال گذشته ۲۳ و نیم درصد هم موتور و خودرو افزایش شماره گذاری داشته ایم.

به گفته وی، درباره صدور گواهینامه هم ۶ درصد کاهش صدور گواهینامه را داشته ایم و تعداد کسانی که برای دریافت گواهینامه مراجعه کرده اند کاهش داشته است.

مهری درباره برنامه های راهور در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) گفت: ما این آمادگی را ایجاد کرده ایم که با هماهنگی بین بخشی با همه دستگاه ها و ستادهای دخیل در امر برنامه ریزی و اجرای مراسم ارتحال فعالیت ویژه داشته باشیم تا به همه زائران خدمات رسانی کنیم.

رییس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه امسال تیم های ویژه پیش‌قراول برای جلوگیری از حوادث و تصادفات احتمالی برای زائران در نظر گرفته شده است، گفت: در سال های گذشته با هماهنگی خوبی که بین سپاه و بسیج وجود داشت، حادثه ای برای زائران رخ نداد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از هم اکنون پارکینگ های استقرار زائران جانمایی شده و نقشه آن در اختیار مدیران کاروان های استانی قرار دارد، گفت: از برنامه های دیگری که در سال ۹۵ داریم بحث ایام ماه مبارک رمضان است و تمام تمهیدات لازم برای برقراری نظم و امنیت در شهرها برقرار شده به ویژه در زمان افطار برای تسهیل در تردد شهروندان برنامه های خوبی در نظر گرفته شده است.

مهری با اشاره به اینکه عید فطر امسال با سفرهای تابستاتی عجین شده است از انجام برنامه های ویژه ترافیکی برای تسهیل در تردد شهروندان در جاده های بین شهری خبرداد.

وی گفت: یکی از خبرهای مهمی که در این ایام شنیده اید بحث بخشیده شدن جریمه دیرکرد تا پایان سال ۹۴ است که به محض ابلاغ این مصوبه آن را اجرایی خواهیم کرد.

مهری اظهار داشت: از همه شهروندان درخواست می کنم برای پیگیری جریمه ها به سایت راهور ۱۲۰ مراجعه کنند و نمرات منفی خود را ملاحظه کنند و تسهیلاتی به وجود آمده است که رانندگان می توانند به صورت انتخابی جرایم خود را پرداخت کنند.

مهری گفت: رانندگان می توانند با تماس با سامانه ۱۱۰۱۲۰ ۲۰۲۰ از میزان جرایم خود آگاه شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با شماره ۸۸۸۲۵۵۵۵۲ هم در اختیار شهروندان است تا اطلاعات لازم را به رانندگان ارائه دهد.

فقط جریمه دیرکرد بخشیده می شود

مهری درباره دیرکرد جرایم گفت: این دیرکرد درباره جریمه های تسلیمی و الحاقی است البته جرایمی هم که بعد از ۶۰ روز پرداخت نشده اند و دوبرابر شده اند شامل جریمه دیرکرد می شود. این جرایم مربوط به جرایمی است که تا پایان سال ۹۴ پرداخت نشده اند.

وی یادآور شد: فقط جریمه دیرکرد بخشیده می شود و اصل جریمه باید پرداخت شود.

مهری عنوان کرد: بعد از ابلاغ دولت، شهروندان دو هفته مهلت دارند که برای رفع جریمه دیرکرد اقدام کنند.

مهری گفت: اولویت های سال ۹۵ ما موضوع ارتقای فرهنگ ترافیک به عنوان یک موضوع اساسی است که بهره گیری از فناوری های نوین هم در دستور کار قرار گرفته است.

مهری در ادامه با اشاره به استفاده از تکنولوژی درباره ثبت جرایم و تخلفات در جاده های درون شهری و برون شهری گفت: رییس جمهور دستور داده اند که در سال ۹۵ مدیریت سوانح ترافیکی را در کشور به جای خوبی برسانیم.

لایحه پیشنهادی مدیریت سوانح و ترافیک توسط پلیس ارائه شده است

مهری با اشاره به اینکه ۴۹ درصد فوتی ها بعد از تصادفات جان خود را از دست می دهند، گفت: پلیس لایحه پیشنهادی برای مدیریت سوانح و ترافیک را ارائه کرده است و امیدواریم شاهد کاهش میزان تلفات حادثه دیدگان تصادفات باشیم.

رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: در تابستان برنامه های خاص ترافیکی داریم که بعد از مراسم ارتحال درباره آن اطلاع رسانی می کنیم.

مهری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره بیشترین جرایم گفت: ۲۰ درصد جرایم ثبت شده مربوط به سرعت غیرمجاز رانندگان می شود.

برخورد با تخلفات حادثه ساز امسال هم تکرار می شود

مهری گفت: یکی از برنامه هایی که از سال گذشته دنبال می شود و امسال هم ادامه دارد برخورد با تخلفات حادثه ساز است. برخورد با رانندگانی که اقدام به رانندگی های نمایشی و لایی کشی می کنند در دستور کار است. برابر مقررات رانندگانی که دو تخلف حادثه ساز به صورت همزمان را داشته باشند پلیس خودروی آنها را ۷۲ ساعت متوقف می کند

وی یادآور شد: پلیس از طریق خودروهایی که در اختیار دارد و بازرسان که مردم هستند تخلفات را زیر نظر دارد.

وی درباره انتقال خودروها به پارکینگ و میزان جریمه ای که از خودروها دریافت می شود به ویژه در مکان های خاص و به کارگیری افراد وظیفه و سرباز گفت: پلیس برابر قانون از همکاری سربازان برای رفع موانع ترافیکی و حضور پر رنگ در مسیرهای خط ویژه استفاده می کند. برای پیشگیری از حوادثی که برخی افراد قانون شکن انجام می دهند پلیس مجبور به استفاده از سربازان وظیفه در این مسیرهای طولانی است.

بیش از ۷۰ درصد تخلفات عبور از چراغ قرمز در کلانشهرها توسط دوربین ثبت می شود

مهری گفت: در برخی کلان شهرها برای عبور از چراغ قرمز بیش از ۷۰ درصد تخلفات را دوربین ها ثبت می کنند اما خط ویژه همچنان توسط افسران کنترل می شود که امیدواریم در سال های آینده کنترل این خطوط هم با استفاده از دوربین ها انجام شود.

پیمانکاران جرثقیل دار به صورت خصوصی اداره می شوند

مهری درباره جرایم حمل خودرو با استفاده از جرثقیل ها هم گفت: این بحث حمل و نقل و مبلغی که دریافت می شود به پلیس مربوط نیست پیمانکاران چرثقیل دار به صورت خصوصی اداره می شوند.

وی درباره لقب پرخطرترین خودرو که به پراید داده شده است، افزود: در خصوص پراید با استناد به آمارهای موجود بیش از ۲۳ درصد تصادفات فوتی با پراید رخ داده است.

به گفته وی؛ تعاملات پلیس و خودروسازان ادامه دارد و جلسات منظمی را با آنها داشته ایم برای همه خودروها ترمز ای بی اس نصب شده و تمام خودروهای تولیدی حداقل دو کیسه ایمنی دارند. تا زمانی که سازمان ملی استاندارد و محیط زیست گواهی استاندارد برای خودرویی صادر نکنند، خودرو پلاک نمی شود، هم اکنون که پراید شماره گذاری میشود نشان می دهد که استانداردها را دارد ، اما ارتقای کیفیت در این خودرو باید اثرگذار باشد.

سردار مهری درباره سند نمره و شناسنامه مالکیت خودرو گفت: سایر اسنادی که توسط پلیس صادر می شود سند رسمی است.

مهری گفت: پلیس در بحث نقل و انتقال مالکیت خودرو ها کاملا قانونی عمل می کند. ثبت اموال منقول در دفاتر اختیاری است و کاری که الان ما انجام می دهیم برابر قانون کارت ماشین جزو اسناد قانونی محسوب می شود.

وی درباره جرایم نیز گفت: تمام کسانی که می خواهند جرایم را پرداخت کنند به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه های بانکی می توانند به راحتی نسبت به پرداخت اقدام کنند اما از نظر به روز نبود آمار جرایم قبول داریم که باید این اختلاف به حداقل برسد و به روز رسانی شود. جریمه هایی که به صورت تسلیمی در اختیار رانندگان قرار می گیرد روند به روز رسانی سامانه را با کندی رو به رو می کند که امیدواریم به زودی با دست افزارهای الکترونیکی که در اختیار افسران قرار دارد اختلاف زمانی به حداقل رسیده و سایت به صورت آن لاین باشد،

در سال گذشته خودروهایی که برگه معاینه فنی معتبر نداشتند، 9 درصد اعلام شده اند. در دوماهه نخست امسال هم 8 درصد خودروها برگه معاینه فنی نداشتند.

وی به راه اندازی سامانه سیم‌فا در وزارت کشور خبر داد و گفت: این سامانه پس از بررسی های فنی و ارتباطات برخط برای خودروهایی که فاقد برگه معاینه فنی لازم باشند از طریق سیستمی برای آنها جریمه در نظر گرفته می شود و این سامانه بحث کنترل مکانیزه برگه معاینه فنی را دنبال می کند.

امیدواریم قانون دریافت برگ معاینه فنی برای همه خودروها سالانه شود

مهری اظهار داشت: امیدواریم در مجلس بحث 5 سال معافیت از دریافت معاینه فنی برای خودروهای صفر کیلومتر اصلاح شده و دریافت برگه معاینه فنی برای همه خودروها به صورت سالانه اجباری شود

وی درباره سامانه سیم فا که قرار است برگه معاینه فنی خودروها را به صورت آن لاین کنترل کند، گفت: این سامانه از سوی وزارت کشور اداره می شود و پلیس فقط بر این بحث نظارت دارد در حال حاضر هنوز این سیستم در حال آزمایش است.

وی درباره ساماندهی موتورسیکلت سوارن نیز افزود: خودروها و موتورسیکلت هایی که پلاکشان را مخدوش می کنند خارج از تخلفات رانندگی به مراجع قضایی معرفی می شوند که این اتفاق رخ می دهد. همچنین در سال 95 برای موتورسیکلت ها برنامه ویژه داریم.

حذف تولید موتورسیکلت های کاربراتوری از مهر ماه

تولید موتورهای کاربراتوری متوقف خواهد شد و موتورسیکلت های برقی جایگزین آنها می شود.