سه وظیفه اصلی طلاب/ برنامه ریزی برای عمق نگری در تحصیل

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصباح عاملی در مراسم افتتاح ساختمان آموزشی، پژوهشی، اداری و کتابخانه مدرسه علمیه مهدیه تربت جام گفت: هدایت دینی بزرگ‌ترین مسئولیت طلاب و هر مسلمانی است که با اندازه خود فهم دین دارد و باید برای انجام این مسئولیت بزرگ، گام های مناسبی را بردارند.

وی با اشاره به شرایط فعلی جهان و فتنه‌های استکبار جهانی تصریح کرد: استکبار جهانی از اسلام ناب محمدی (ص) ضربه خورده است چراکه اسلام در مقابل یکه تازی آنها ایستاده است و این برای آنان سنگین آمده است.

مدیر حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه استکبار در برابر جریان حق توحیدی تمام نیروهای خود را در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی برای ضربه زدن به اسلام و نظام اسلامی به کار گرفته است، اظهار کرد: دشمن سعی دارد در متن زندگی مردم ورود پیدا کرده و اذهان جامعه را نسبت به انقلاب و اسلام بدبین کند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مسئله نفوذ، مسئله نفوذ را مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مسئله کشور دانست و گفت: انقلابی ماندن حوزه های علمیه و حرکت طلاب، اساتید و مدارس علمیه در مسیر انقلاب لازم و ضروری است که باید این مسئله به خوبی تدریس، تفهیم و تبیین شود.

مصباح عاملی تاکید کرد: هدایت دینی مبتنی بر شناخت کامل از دین است که با تکیه بر اسلام ناب محمدی در دل و جان و فکر خودمان بارور می‌شود و باعث می‌شود تا دست رد بر هرگونه خط انحرافی از مسیر اسلام ناب بزنیم.

مدیر حوزه علمیه خراسان با اشاره به خطرات فضای مجازی بیان داشت: امروز میلیون ها شیطنت و حرف و حدیث موافق با اسلام آمریکایی و شیعه و اهل سنت انگلیسی که دنیا را به ابتذال کشیده است در فضای مجازی پخش می شود که وظیفه همه طلاب و مبلغان دینی در مقابله با این تهاجمات، هدایت دینی جامعه به ویژه نسل جوان است.

حجت الاسلام مصباح عاملی با اشاره به سطحی نگری تحصیل در مراکز آموزشی گفت: در برخی موارد متاسفانه تحصیل به سمت سطحی نگری پیش می رود که باید برای عمق نگری در تحصیل برنامه ریزی شایسته ای انجام شود.

وی افزود: طلاب در هر مرحله و سطح که درس می خوانند، باید تعلم همراه با تفکر اجتهادی را پیشه خود سازند که اگر تحصیل دارای پشتوانه فکری و استدلال نباشد، هرگز ماندگار نخواهد شد.

در ادامه این مراسم، ساختمان آموزشی، پژوهشی، اداری و کتابخانه مدرسه علمیه مهدیه تربت جام با زیربنایی بالغ بر ۱۴۵۰ مترمربع در چهار طبقه و دارای بخش های مختلف از جمله كتابخانه تخصصی، واحد اداری، لابراتوار مجهز به ۱۰سیستم رایانه و ۱۴ كلاس درس توسط حجت الاسلام و المسلمین سید مصباح عاملی مدیر حوزه علمیه خراسان، افتتاح شد.

گفتنی است در این مدرسه ۱۵۰ طلبه در سطوح یك، دو و سفیران هدایت، مشغول به تحصیل هستند.