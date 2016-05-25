حشد الشعبی ازتمام اتهامات مبراست/تاکید برسلامت غیرنظامیان درفلوجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز چهارشنبه در دیدار با سفرای کشورهای اسلامی بر اهمیت اجتناب از تنش های فرقه ای تاکید کرد. وی در عین حال از آزادی شهر فلوجه طی روزهای آینده خبر داده و اظهار داشت که نیروهای مردمی این کشور موسوم به «حشد الشعبی» از تمام اتهامات فرقه ای مبراست.

العبادی همچنین تاکید کرد که تروریسم تنها عراق را تهدید نمی کند بلکه تمام کشورهای جهان در معرض تهدید آن هستند و تفکر منحرف تروریسم وجهه دین مبین اسلام را خدشه دار کرده است. وی با تاکید بر اجتناب از تنش های فرقه ای گفت: ما در خط درگیری هستیم و دشمن تلاش دارد به اختلافات فرقه ای دامن بزند و ما نباید اجازه این کار را بدهیم.

العبادی همچنین تصریح کرد که نیروهای حشد الشعبی یک نهاد وابسته به دولت و زیرنظر فرمانده کل نیروهای مسلح هستند و هزینه های آن توسط دولت پرداخت می شود. وی گفت: حشد الشعبی از هر آنچه با زبان فرقه ای درباره آن گفته می شود مبراست و ما این امر را محکوم می کنیم.

در همین حال حیدر العبادی توصیه های موکدی را به نیروهای نظامی شرکت کننده در عملیات آزادسازی شهر فلوجه برای حفظ جان غیرنظامیان ارائه کرد. دفتر رسانه ای العبادی با اطمینان دادن به اهالی فلوجه و سازمان های بین المللی و بشردوستانه پیرامون عملیات نظامی برای آزادی فلوجه اعلام کرد که نخست وزیر عراق توصیه های موکدی را به یگان های نظامی برای حفظ جان غیرنظامیان و تامین کانال های امن برای آنها ارائه کرده است.

«سعد الحدیثی» سخنگوی دفتر رسانه ای حیدر العبادی گفت: به هموطنان در فلوجه و سازمان های بین المللی و حقوق بشر اطمینان می دهیم که دولت به حفظ جان غیرنظامیان و اهالی این شهر توجه دارد و اجازه نخواهیم داد به سلامت و دارایی های آنها تعرضی وارد شود.

وی افزود: توصیه هایی از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح به تمام یگان های نظامی شرکت کننده در عملیات آزادسازی فلوجه در خصوص حفظ جان غیرنظامیان و تامین کانال ها و پناهگاه های امن و همچنین نیازهای اساسی آنها صادر شده است.

در همین حال دولت عراق کشورهای منطقه را به حمایت از نیروهای عراقی برای آزادی شهر فلوجه فراخواند. دولت عراق همچنین به رسانه های عربی درباره دامن زدن به اختلافات فرقه ای در جریان پوشش نبردهای جاری برای آزادسازی شهر فلوجه از سیطره تروریست های داعش هشدار داد.