به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدمهدی هادوی تهرانی شامگاه چهارشنبه در همایش ملی نقش جامعه نخبگانی حوزه های علمیه در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: حوزه علمیه به عنوان جامعه نخبگانی کشور باید ارتباط مستمری با فعالان بخش اقتصادی کشور داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بازاریان قدیم قبل از ورود به بازار پای منبر و توصیه های علما در حوزه کسب و کار خود می نشستند گفت: تجار و کسبه قدیمی با پرداخت سهم مال خود به فقها نقش برجسته ای در استمرار فعالیت ها و امرار معاش طلاب حوزه علمیه قم داشتند.

آیت‌الله هادوی تهرانی با ابراز تاسف از کمرنگ شدن ارتباط بازاریان با بدنه حوزه علمیه گفت: متاسفانه بعد از انقلاب سفید و ورود آموزه های اقتصاد غربی رویه ارتباط علما با تجار تغییر اساسی پیدا کرد و مولفه های بازار اسلامی در کشور کمرنگ شد.

رییس موسسه رواق حکمت با تشریح وظایف جامعه نخبگانی حوزه در قبال اقتصاد مقاومتی گفت: حوزه در دو بخش علمی- پژوهشی و تبلیغی- ترویجی باید به تقویت اقتصاد مقاومتی کمک کند.

وی با تاکید براینکه سسیستم های حکومتی از توان و ظرفیت های علمی و تبلیغی حوزه استفاده منسجم و هدفدار نمی کند گفت: آیا مجلس شورای اسلامی که مرکز پژوهش ها هم دارد توانسته ارتباط معنی دار و مداوم با بدنه حوزه به ویژه در عرصه های اقتصادی ایجاد کند.

آیت الله هادوی تهرانی، نبود استفاده از پژوهش های حوزوی را سبب کندی و کاهش سطح پژوهش ها اعلام کرد و افزود: برخلاف تصور بسیاری بیشترین فعالیت حوزه علمیه بعد از انقلاب در بخش اقتصادی بوده است.

وی در پایان از طلاب و فضلای حوزه علمیه خواست تا با تامین پشتوانه های نظری و فقهی اقتصاد مقاومتی و به کارگیری ظرفیت های تبلیغی خود، بستر رشد و توسعه اقتصاد اسلامی را فراهم کنند.