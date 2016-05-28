سومین کنفرانس ملی علوم انسانی اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سومین کنفرانس ملی علوم انسانی اسلامی با حمایت و همکاری موثر موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم، سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی، با هدف پیشبرد مرزهای دانش، ایجاد فضای مناسب جهت گردهمایی محققان، کارشناسان و دانشجویان عزیز به منظور ارایه فعالیت های تحقیقاتی و آخرین دستاوردهای علمی وتبادل نظر در مورخ اول شهریور ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.

به منظور بالابردن سطح کیفی کنفرانس کلیه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس پس از ثبت نام نویسندگان، علاوه بر چاپ در کتابچه الکترونیکی کنفرانس(سی دی مجموعه مقالات) در پایگاه های علمی مرجع دانش کشور (سیویلیکا) نمایه و منتشر خواهند شد.

پژوهشگران گرامی می توانند مقالات خود را در تمامی زمینه هایی که به نحوی با موضوع کنفرانس مرتبط می باشند، برای داوری ارسال نمایند.

مقالات ارسالی می توانند به صورت مروری، پژوهشی، ترویجی و یا موردی باشند که محور های آن به شرح زیر است:

- فلسفه اسلامی

- حقوق اسلامی

- ارتباطات اسلامی

- جامعه شناسی اسلامی

- روانشناسی اسلامی

- سیاست اسلامی

- حکومت اسلامی

- معارف دینی و الهیات

- علوم اجتماعی اسلامی

- علوم تربیتی اسلامی

- تاریخ

- جغرافیا

- حسابداری

- هنر و ادبیات اسلامی

- اقتصاد اسلامی

- اقتصاد مقاومتی

- مدیریت اسلامی

- فرهنگ اسلامی

- علوم قرآن و حدیث

- اخلاق اسلامی

- روابط بین الملل

- بازخوانی نظرات علما، روشنفکران و دانشمندان سیاسی، دانشگاهی و حوزوی ایران در شکل گیری علوم انسانی

- نقش و جایگاه سینما و تلوزیون در تحول و شکل گیری علوم انسانی اسلامی

- تفاوت جایگاه زنان در دیدگاه علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی غربی

- آسیب ها، مشکلات و مزیت های حرکت به سمت علوم انسانی اسلامی

- نقش زبان و ادبیات فارسی در شکل گیری و پیشرفت علوم انسانی اسلامی

- نقش تکنولوژی در به روز شدن علوم انسانی اسلامی

- نقش علما و دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی در شکل گیری و تحول علوم انسانی اسلامی

- نقش انقلاب اسلامی در تحول علوم انسانی اسلامی

- دیدگاه های امام خمینی(ره) در رابطه با علوم انسانی اسلامی

- دیدگاه های حضرت آیه الله خامنه ای (حفظه الله) در رابطه با علوم انسانی اسلامی

- دیدگاه های اساتید حوزه و دانشگاه در رابطه با علوم انسانی اسلامی

- راهکارهای تعامل علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی غربی

- تفاوت ها و شباهت های علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی غربی

- روش های مطالعاتی و تحقیقاتی در علوم انسانی اسلامی

- ازدواج و تشکیل خانواده در دیدگاه علوم انسانی اسلام و علوم انسانی غرب

- راهکارهای تعریف و تثبیت جایگاه علوم انسانی اسلامی در عصر حاضر

- نقش علوم انسانی اسلامی در پیشرفت تمدن ایرانی-اسلامی

- بازخوانی نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا

- مطالعه نقش اقتصاد مقاومتی در تثبیت ساختار جامعه اسلامی

- بازخوانی دلایل وقوع بهار عربی در کشورهای خاورمیانه با رویکرد جامعه شناختی و علوم انسانی

- مطالعه دلایل وقوع، پیروزی، انحراف و یا شکست انقلاب مردم در کشورهای اسلامی و خاورمیانه

- سایر موضوعات تخصصی مرتبط با علوم انسانی

لازم به ذکر است مهلت ارسال مقالات، ۲۳ مرداد ۱۳۹۵، اعلام نتایج داوری، حداکثر دو هفته پس از ارسال مقاله و آخرین مهلت ثبت نام نیز ۲۳ مرداد ۱۳۹۵، خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://ncih۲۰۱۶.ir/ مراجعه فرمایید.