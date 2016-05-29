پیروزی های چشمگیر در محور پل السجر/آزاد سازی پل استراتژیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه،عبدالوهاب الساعدی فرمانده عملیات آزاد سازی فلوجه گفت: نیروهای عراقی امروز موفق به آزاد سازی پل حیاتی که روستای الزغارید به الصقلاویه در شمال فلوجه متصل می کرد و تسلط کامل بر آن شدند.

وی افزود: اهمیت این پل از آن جهت است که ورود نیروهای شرکت کننده در عملیات از جاده بین المللی به مرکز الصقلاویه را هموار می کند.در این عملیات شمار زیادی از داعشی ها کشته شدند.

پیروزی های چشمگیر در محور پل السجر

عبدالامیر الشمری فرمانده عملیات بغداد گفت: نیروهای تیپ ۵۳ لشگر ۱۴ با تیپ علی اکبر نیروهای مردمی امروز از پل السجر در شمال فلوجه به سوی منطقه الشیحه در مجاورت فلوجه پیشروی کردند.درگیری های شدیدی میان این نیروها و داعشی ها در جریان است.

علی الحمدانی فرمانده تیپ عالی اکبر نیز بیان کرد: هماهنگی خوبی برقرار است و نیروها در محور پل السجر به سوی الشیحه پیروزی های درخشانی به دست آورده اند و داعش متحمل شکست هایی شده است.داعشی ها سلاح و ادوات جنگی خود را رها و فرار کرده اند.محوری که ما و ارتش در آن عملیات انجام می دهیم بزرگترین محور است و طی هفت روز دستاوردهای خوبی داشته ایم و ۲۵ کیلومتر از اراضی منتهی به فلوجه را آزاد کرده ایم.

رسیدن نیروها به روستای ابو سدیره

منابع عراقی اعلام کردند: نیروهای مردمی و امنیتی از منطقه الزغارید و مختار به سوی الصقلاویه پیشروی کردند و به روستای ابوسدیره در شمال فلوجه رسیدند و این پیشروی ها همچنان ادامه دارد.

استفاده از زنان برای کمبود شدید نیرو

یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد: داعش پس از عملیات آزاد سازی فلوجه امنیت شهر را به زنان این گروهک سپرده است و تروریست های خود را به اطراف شهر برای مقابله با نیروهای عراقی فرستاده است.

به گفته این منبع عراقی، داعش اعضای دیوان موسوم به زکات و الحسبه را پس از انحلال به جنگ فرستاده و زنانی که اکثر آنها خارجی و یا عرب غیر عراقی هستند را مسئول امنیت شهر به سبب کمبود شدید نیرو کرده است.این درحالی است که ماموریت این زنان قبلا پرسه زدن در بازارها و اماکن برای اطمینان از داشتن نقاب از سوی زنان در فلوجه بود.

فاز سوم عملیات در ۴۸ ساعت آینده

حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفت: عملیات آزاد سازی فلوجه طی ۴۸ ساعت آینده وارد فاز سوم خواهد شد.

وی افزود: ساکنان فلوجه یا باید از طریق گذرگاههای امن از شهر خارج شوند یا در منازل خود تا زمان آزاد سازی کامل شهر باقی بمانند.

نخست وزیر عراق بیان کرد: اختلافات یا باید فراموش شود یا تا زمان پایان عملیات نظامی به تعویق بیافتد زیرا وضع کنونی ایجاب می کند که همه همدل و همسو عمل کنند.

وی از بازگشایی قریب الوقوع جاده بغداد به امان خبر داد و افزود: عملیات آزاد سازی فلوجه به یکباره صورت نگرفته است و این تصمیم از قبل گرفته شده است.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: فرماندهان نظامی در آینده با توافق انتخاب خواهند شد.ما داعشی ها را در موصل غافلگیر خواهیم کرد.عملیات فلوجه فقط برای یک روز متوقف شد.

وی افزود: ما جاده الرطبه و گذرگاه طریبیل را امن کردیم و جاده امان بغداد را به زودی بازگشایی خواهیم کرد.همه مناطقی که آزاد شده اند را در استان الانبار امن خواهیم کرد.کسانی که از ضرورت حفاظت از خون عراقی ها دم می زند اولا بهتر است که آنها را کمک کند.

داعشی ها حامیان اندکی دارند؛تنها ۱ درصد

هادی العامری دبیر کل سازمان بدر عراق اعلام کرد: اخبار مربوط به اینکه بیشتر کسانی که در فلوجه هستند از داعشی ها هستند نادرست است زیرا کسانی که با داعش در مناطق که آزاد شده همسویی کرده اند از یک درصد فراتر نمی رود.

وی افزود: ما در آستانه فلوجه هستیم و از ساکنان شهر می خواهیم که برای حفاظت از جان و امنیت شان شهر را ترک کنند.ساکنان فلوجه شهر را ترک و به سوی کرانه غربی به سمت رود فرات و مناطق السلام و عامریه الفلوجه بروند.

العامری تاکید کرد: ما اهمیت زیادی برای حفظ غیرنظامیان در فلوجه قائل هستیم و اینکه گفته می شود همه ساکنان فلوجه داعشی هستند نادرست است.ما در همه مناطقی که جنگنیده ایم و آن مناطق را آزاد کرده ایم یک درصد بیشتر داعشی نبودن و اگر حامیان داعش زیاد بودند نبرد دشوار می شد اما در همه نبردها که ما وارد شدیم آسان بود.

پاکسازی مناطق جدیدی در شمال فلوجه

رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق گفت: نیروهای امنیتی امروز موفق به پاکسازی مسجد البوجمیل و مناطق اطراف آن به سوی الصقلاویه در شمال فلوجه شدند.

وی افزود: دو خودرو بمبگذاری شده که عوامل انتحاری آنها را هدایت می کردند در جریان پیشروی نیروهای امنیتی به سوی الصقلاویه منهدم شد.همچنین هفت مرکز وابسته به داعش در نزدیکی ایستگاه راه آهن در شرق فلوجه درهم کوبیده شد.

آزاد سازی دو منطقه جدید در جنوب فلوجه

نیروهای عراقی در ادامه جنگ با داعش دو منطقه دیگر به نام الهور و البوهوی را در جنوب فلوجه از تکفیری ها آزاد کرد.