محمود نوابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس ابلاغیه دولت، پیشفروش خودرو بدون اجازه وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع است و هر خودروسازی که قرار باشد خودروهای تولیدی خود را پیشفروش کند، باید حتما مجوزهای لازم را از این وزارتخانه کسب کرده باشد، در غیر این صورت متخلف شناخته میشود، این در شرایطی است که بر خلاف گذشته، خودروسازان حق ندارند بیش از ۵۰ درصد قیمت یک خودرو را بابت پیشفروش از مشتریان دریافت نمایند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خودروسازان باید زمان تحویل خودرو را به دقت اعلام کرده و تلاش کنند که راس موعد مقرر، خودروهای فروخته شده را به مردم تحویل دهند، این در حالی است که به ازای هر روز تاخری، جرایمی به خودروسازان تعلق میگیرد که باید به مردم پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: دولت در مورد ارائه سود پیشفروش خودروسازان به مردم نیز تکلیف را مشخص کرده و بر این اساس، حداقل سود پیشفروش خودرو برای تحویل در ۹ ماه آینده، همان سودی خواهد بود که بانکها به سپردههای مردم میپردازند در حالی که در گذشته این چنین نبود و علاوه بر اینکه خودرو به موقع به مشتری تحویل داده نمیشد، سود مشارکت تعیین شده نیز بسیار پایینتر از بانکها بود.
به گفته نوابی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به دقت بر روی اجرایی شدن آئیننامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و ضوابط ابلاغی از سوی دولت نظارت دارد و اجازه تخلف در فروش و پیشفروش خودرو را نمیدهد.
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