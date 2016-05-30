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۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳

از سوی مخالفان؛

شینزو آبه تهدید به برکناری شد

شینزو آبه تهدید به برکناری شد

مخالفان نخست وزیر ژاپن در صورت عدم تحقق طرح افزایش مالیاتی خواستار استعفای وی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن پیشتر طرح افزایش مالیاتی تا ۲ درصد در کشور را عنوان کرده بود که بنا به پاره ای مسائل هنوز تحقق پیدا نکرده است.

نخست وزیر ژاپن پس از نشست اخیر گروه هفت در این کشور اعلام کرد که اجرایی شدن این طرح را به علت وجود پاره ای مشکلات اقتصادی به تعویق می اندازد.

این در حالی است که مخالفان وی داعیه استعفای آبه را سر داده و خواستار کناره گیری وی از قدرت شدند.

آخرین بیانیه دولت ژاپن حاکی از تعویق افزایش مالیات ها تا سال ۲۰۱۹ میلادی بوده است.

کد مطلب 3672089
شقایق لامع زاده

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