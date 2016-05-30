رقابت دو هزار طلبه برای تدریس در حوزه علمیه خراسان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین کندری، پس از برگزاری این آزمون اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد از افراد ثبت‌نام کننده، در حوزه‌های مشخص شده حاضر و به رقابت با یکدیگر پرداختند.

وی افزود: هدف از برگزاری این آزمون، شناسایی اساتید توانمند و فاضل برای تدریس در مدارس علمیه استان‌های خراسان است.

حجت‌الاسلام کندری عنوان کرد: آیت‌الله مرتضوی، عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان در حوزه‌های مشخص شده حاضر و از کم و کیف آزمون بازدید به عمل آورد.

وی با اشاره به رشد ۳ برابری شرکت در این آزمون نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۷۰۰ نفر در آزمون متقاضیان تدریس شرکت کرده بودند و این آمار در سال جاری به دو هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

مدیر ارزشیابی علمی حوزه علمیه خراسان در مورد مراحل این آزمون بیان کرد: افرادی که آزمون کتبی را با موفقیت پشت سر بگذارند، پس از تأیید دفتر پذیرش و تحقیقات، برای مصاحبه علمی دعوت خواهند شد و در صورت کسب نمره بیشتر از ۱۴ در مصاحبه و گذراندن کارگاه‌های علمی بدو خدمت، مجوز موقت تدریس در حوزه علمیه برای آنها صادر می‌شود.

وی ابراز کرد: در مرحله بعدی آزمون گزینش متقاضیان تدریس در حوزه علمیه خراسان، تمام تلاش ما برای ایجاد وحدت رویه و ضایع نشدن حق شرکت‌کنندگان در آزمون است و بر این مبنا از اساتید برجسته، فاضل و طراز اول حوزه علمیه استفاده خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام کندری در پایان تصریح کرد: فن بیان و مهارت‌های تدریس و همچنین تسلط علمی بر رشته، دو جنبه عمده مورد نظر در آزمون مصاحبه خواهد بود.

زمان اعلام نتایج آزمون کتبی ۲۰ تیرماه و زمان برگزاری مصاحبه علمی ۶ مردادماه اعلام شده است و برنامه زمانی مصاحبه به اطلاع پذیرفته‌شدگان در آزمون کتبی خواهد رسید.