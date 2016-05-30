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۱۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۱۶

مدیر ارزشیابی علمی حوزه علمیه خراسان خبر داد:

رقابت دو هزار طلبه برای تدریس در حوزه علمیه خراسان

رقابت دو هزار طلبه برای تدریس در حوزه علمیه خراسان

مدیر ارزشیابی علمی حوزه علمیه خراسان از آغاز رقابت دو هزار طلبه برای تدریس در حوزه علمیه خراسان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین کندری، پس از برگزاری این آزمون اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد از افراد ثبت‌نام کننده، در حوزه‌های مشخص شده حاضر و به رقابت با یکدیگر پرداختند.

وی افزود: هدف از برگزاری این آزمون، شناسایی اساتید توانمند و فاضل برای تدریس در مدارس علمیه استان‌های خراسان است.

حجت‌الاسلام کندری عنوان کرد: آیت‌الله مرتضوی، عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان در حوزه‌های مشخص شده حاضر و از کم و کیف آزمون بازدید به عمل آورد.

وی با اشاره به رشد ۳ برابری شرکت در این آزمون نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۷۰۰ نفر در آزمون متقاضیان تدریس شرکت کرده بودند و این آمار در سال جاری به دو هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

مدیر ارزشیابی علمی حوزه علمیه خراسان در مورد مراحل این آزمون بیان کرد: افرادی که آزمون کتبی را با موفقیت پشت سر بگذارند، پس از تأیید دفتر پذیرش و تحقیقات، برای مصاحبه علمی دعوت خواهند شد و در صورت کسب نمره بیشتر از ۱۴ در مصاحبه و گذراندن کارگاه‌های علمی بدو خدمت، مجوز موقت تدریس در حوزه علمیه برای آنها صادر می‌شود.

وی ابراز کرد: در مرحله بعدی آزمون گزینش متقاضیان تدریس در حوزه علمیه خراسان، تمام تلاش ما برای ایجاد وحدت رویه و ضایع نشدن حق شرکت‌کنندگان در آزمون است و بر این مبنا از اساتید برجسته، فاضل و طراز اول حوزه علمیه استفاده خواهیم کرد.

حجت‌الاسلام کندری در پایان تصریح کرد: فن بیان و مهارت‌های تدریس و همچنین تسلط علمی بر رشته، دو جنبه عمده مورد نظر در آزمون مصاحبه خواهد بود.

زمان اعلام نتایج آزمون کتبی ۲۰ تیرماه و زمان برگزاری مصاحبه علمی ۶ مردادماه اعلام شده است و برنامه زمانی مصاحبه به اطلاع پذیرفته‌شدگان در آزمون کتبی خواهد رسید.

کد مطلب 3672224

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