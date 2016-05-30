به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدعلی عماد، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه با ابراز خرسندی از این دیدار، طلاب ژاپنی را به ترجمه کتاب‌های مهم شیعی تشویق کرد.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه گفت: طلاب ژاپنی با ترجمه کتاب‌های شریفی همچون نهج البلاغه امیرالمومنین(ع)، صحیفه سجادیه امام زین‌العابدین(ع) و سایر کتاب‌های حدیثی شیعه، نقش مهمی در ترویج آموزه های دین مبین اسلام و مذهب تشیع ایفا خواهند کرد.

نائب رئیس شورای سیاستگذاری کتاب سال حوزه، با تقدیر از تلاش صورت گرفته برای ترجمه قرآن کریم به زبان ژاپنی، گفت: اقدام حجت الاسلام تاتسوئیچی ساوادا در ترجمه کلام‌الله مجید از توفیقات الهی برای مترجم است و نقش مهمی در آشنایی جوانان ژاپن نسبت به دین مبین اسلام خواهد داشت.

وی افزود: این ترجمه از لحاظ علمی، به شکل مطلوبی انجام شده است که توانست نظر هیئت داوری ترجمه هفدهمین همایش کتاب سال حوزه را در سال ۱۳۹۴ به خود جلب نموده و به عنوان اثر برگزیده از این گروه معرفی شود.

در پایان این دیدار، حجت الاسلام مهدی حقی، دبیر همایش کتاب سال حوزه به سوالات طلاب ژاپنی پاسخ گفته و آنان را برای تولید آثار علمی تشویق کرد.

در این دیدار، لوح سپاس، تندیس و هدیه کتاب سال حوزه به پاس ترجمه قرآن کریم به زبان ژاپنی، به خانم اوسانایی، نماینده حجت الاسلام تاتسوئیچی ساوادا اعطا شد.

