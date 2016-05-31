به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی منطقه هفت در شهرکرد با اشاره به کمبود تخت های بیمارستانی در استان اصفهان، اظهار داشت: استان اصفهان به سه هزار تخت بیمارستانی نیاز دارد.

وی اظهار داشت: هم اکنون بیماران از استان های مختلف کشور برای درمان به استان اصفهان سفر می کنند که حدود ۳۰ درصد تخت های بیمارستانی به این بیماران غیر بومی اختصاص دارد.

استاندار اصفهان با اشاره به طرح تحول سلامت، ادامه داد: طرح تحول سلامت یکی از طرح های ارزشمند دولت در حوزه بهداشت و درمان است.

وی بیان کرد: باید زمینه پایدار شدن این طرح فراهم شود و تحقق این امر در گرو اختصاص اعتبارات ویژه به این طرح است.

استاندار یزد نیز در این نشست عنوان کرد: برگزاری نشست شورای هماهنگی دانشگاه های علوم پزشکی کشور نقش مهمی در تعامل و همکاری استان ها با یکدیگر دارد.

محمد میرمحمدی عنوان کرد: ارتباط بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی با یکدیگر زمینه ارتقای خدمات درمانی و بهداشتی را در سطح کشور فراهم می کند.

وی اظهار داشت: استان یزد یکی از استان های برتر کشور در بخش ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به مردم است.

استاندار یزد تاکید کرد: استان یزد توانسته است رتبه برتر کشور را از نظر تخت بیمارستانی و پزشک به خود اختصاص بدهد.