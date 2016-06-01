خاکروبه های مساجد مهریه حوران بهشتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی مطلبی فشارکی گفت: «در بحث نظافت مسجد روایت داریم که پیغمبر عزیز اسلام به امیرالمومنین فرمودند مهریه حوریان بهشتی را بپرداز... بیرون بردن خاکروبه از مسجد مهریه حوران بهشتی است.»

وی افزود: پیغمبر عزیز اسلام فرمان داده اند هم مسجد ساخته شود، هم پاکیزه گردد و در کنار هر مسجدی وضوخانه ساخته شود و علت اصلی این است که محل اجتماع ورود و مسلمانان است.

حجت الاسلام مطلبی تصریح کرد: نقش مسجد از صدر اسلام تا امروز کاهش نیافته و هرچه پیشرفت کنیم، باز هم نقش مسجد در جای خود نمود دارد و از این جایگاه کاسته نمی شود.

همچنین حجت الاسلام اصلانی گفت: در روزگاری که بحران اضطراب ها و نگرانی های متعدد بشر را احاطه کرده، جایگاه مساجد اهمیت و ضرورت می یابد.

مدیر مساجد شهرری با اشاره به آغاز دهه تکریم و عطر افشانی و غبار روبی مساجد، از فعالیت های رسانه ملی در بعد تبلیغی در این حوزه قدردانی کرد و افزود: قصد داریم پیوند بهتری میان مردم و مساجد برگزار کنیم و همانطور که رهبری فرمودند، مساجد را باید مردم اداره کنند و مساجد خانه دوم مردم است.

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