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۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۴۲

در آستانه ماه مبارک رمضان و غبار روبی مساجد مطرح شد:

خاکروبه های مساجد مهریه حوران بهشتی است

خاکروبه های مساجد مهریه حوران بهشتی است

مدیر حوزه علمیه حجت بن الحسن(ع)در مصاحبه با «صبح و گفت وگو» رادیو گفت وگو مسجد را قلب جامعه اسلامی و مهم ترین پایگاه حکومت دینی خواند و افزود: نقش مسجد از صدر اسلام تا امروز کاهش نیافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدعلی مطلبی فشارکی گفت: «در بحث نظافت مسجد روایت داریم که پیغمبر عزیز اسلام به امیرالمومنین فرمودند مهریه حوریان بهشتی را بپرداز... بیرون بردن خاکروبه از مسجد مهریه حوران بهشتی است.»

وی افزود: پیغمبر عزیز اسلام فرمان داده اند هم مسجد ساخته شود، هم پاکیزه گردد و در کنار هر مسجدی وضوخانه ساخته شود و علت اصلی این است که محل اجتماع ورود و مسلمانان است.

حجت الاسلام مطلبی تصریح کرد: نقش مسجد از صدر اسلام تا امروز کاهش نیافته و هرچه پیشرفت کنیم، باز هم نقش مسجد در جای خود نمود دارد و از این جایگاه کاسته نمی شود.

همچنین حجت الاسلام اصلانی گفت: در روزگاری که بحران اضطراب ها و نگرانی های متعدد بشر را احاطه کرده، جایگاه مساجد اهمیت و ضرورت می یابد.

مدیر مساجد شهرری با اشاره به آغاز دهه تکریم و عطر افشانی و غبار روبی مساجد، از فعالیت های رسانه ملی در بعد تبلیغی در این حوزه قدردانی کرد و افزود: قصد داریم پیوند بهتری میان مردم و مساجد برگزار کنیم و همانطور که رهبری فرمودند، مساجد را باید مردم اداره کنند و مساجد خانه دوم مردم است.

صوت»"صبح و گفت و‌گو" از سایت شبکه قابل دریافت می باشد.

 

 

کد مطلب 3674425

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