خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری: بدون تردید باید امام خمینی(ره) را یکی از بزرگترین شخصیتهای جهان دانست که با رهبری انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، معجزه قرن را رقم زد و برای همیشه تاریخ، جهان را تحت تأثیر خود قرارداد.
اگرچه ۲۷ سال از ارتحال ملکوتی و جانسوز معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران میگذرد اما همچنان راه و مسیر امام خمینی(ره) ادامه داشته و مانند شکوفههایی پرثمر در جهان پدیدار میشود.
انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل نهتنها پایههای رژیم شاهنشاهی در ایران را فروریخت بلکه استکبار و ظالمان جهان را در بهت و حیرت فروبرد و امروز آزادی خواهان دنیا به تأسی از حرکت امام خمینی(ره) به دنبال مبارزه با ظلم و استبداد هستند.
امامی که معجزه قرن را رقم زد
امروز دشمنان انقلاب اسلامی تلاش دارند تا با استفاده از حربهها و روشهای مختلف به ارزشها و اصول نظام اسلامی ضربه بزنند اما ملت ایران باگذشت بیش از ۳۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هنوز درصحنه هستند و راه و روش امام راحل را ادامه میدهند.
۱۴ خرداد ۶۸ اگرچه روزی تلخ و جانسوز برای ملت ایران و همه دوستداران انقلاب اسلامی بود اما انتخاب تاریخی مجلس خبرگان رهبری و سکانداری آیتالله خامنهای، توانست از غم و نگرانی دوستداران انقلاب بکاهد.
دیدار تاریخی مردم ورامین با امام راحل پس از پیروزی انقلاب اسلامی
ارتحال ملکوتی بنیانگذاری فقید جمهوری اسلامی ایران فرصتی مناسب برای بیان خاطرات، سیره و روش زندگی امام راحل است تا بدینوسیله اقشار مختلف مردم بهویژه جوانان و نوجوانان کشور با ابعاد مختلف شخصیتی امام خمینی(ره) هر چه بیشتر آشنا شوند.
مردم شهرستان ورامین از اولین حامیان نهضت امام خمینی(ره) محسوب میشوند که در ۱۵ خرداد سال ۴۲ با نثار خون مطهرشان درراه دفاع از نهضت اسلامی، عمق باور دینی خود را به نمایش گذاشتند.
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نیز مردم ورامین در برهههای مختلف به نقش تاریخساز خود عمل کردند و توانستند وارثان خوبی برای کفن پوشان ۱۵ خرداد سال ۴۲ باشند.
یکی از اتفاقات تاریخی و مهم منطقه ورامین که کمتر به آن توجه شده، دیدار تاریخی مردم شهرستان ورامین با امام راحل پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود.
امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قم مستقر شدند و بسیاری از گروهها و شخصیتها با حضور در بیت امام راحل، با آرمانهای بنیانگذاری جمهوری اسلامی تجدید میثاق میکردند.
مردم ورامین با حضور در بیت امام راحل حماسه آفریدند
مردم شهرستان ورامین در سال ۵۸ و با محوریت آیتالله محمودی امامجمعه شهرستان ورامین و یکی از روحانیون به نام منطقه به قم سفرکرده تا با امام خمینی(ره) دیدار کنند.
حجتالاسلام سید محسن محمودی امامجمعه موقت کنونی ورامین که در آن زمان ۱۵ سال داشت، خاطرات جالبی را از آن روز تاریخی روایت میکند.
امامجمعه موقت شهرستان ورامین در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم شهرستان ورامین در ۱۵ خرداد سال ۴۲، شهدای بزرگواری را درراه دفاع از ارزشها و اصول انقلاب اسلامی تقدیم کرده بودند و پسازآن نیز در حوادث و برهههای گوناگون نظیر ۱۰ دی ۵۷ بار دیگر عمق ارادت خود را به حرکت امام راحل نشان دادند.
سخنان امام خمینی(ره) برای مردم ورامین با بلندگوی دستی
محمودی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز مردم ورامین تصمیم گرفتند تا با حضور در قم به بیت امام خمینی(ره) رفته و با ایشان تجدید میثاق کنند.
وی ادامه داد: در روزی که مردم ورامین به قم رسیدند، امام راحل جلسات و دیدارهای متعددی را داشتند و به همین خاطر مسئولان بیت امام اعلام کردند که ایشان دیداری نخواهند داشت.
جملهای تاریخی از امام راحل درباره مردم ورامین
محمودی اضافه کرد: پسازاین اتفاق، امامجمعه شهرستان ورامین به نمایندگی مردم شهرستان در بیت امام راحل حاضر و با امام خمینی(ره) دیدار کردند و علیرغم اینکه برق محل سکونت امام نیز قطعشده بود، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران با شنیدن حضور مردم ورامین در قم، مشتاقانه با مردم دیار ۱۵ خرداد دیدار و با بلندگوی دستی که همراه مردم ورامین بود، برای مردم این منطقه سخنانی را ایراد کردند.
امامجمعه موقت ورامین گفت: امام خمینی(ره) در این دیدار جملهای تاریخی را درباره مردم ورامین بیان فرمودند که همچنان در اذهان مردم این دیار باقیمانده و بهعنوان سند افتخار آنان محسوب میشود.
وی بیان داشت: امام خمینی(ره) بیان فرمودند که آقایان محترم و جوانان معظم ورامین به ما حق ویژهای دارند، آنها در ۱۵ خرداد زحمت کشیدند و جوانان خودشان را از دست دادند.
تجلیل امام خمینی(ره) از نقشآفرینی مردم ورامین در قیام ۱۵ خرداد
آیتالله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امامجمعه شهرستان ورامین نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با روایت دیدار تاریخی مردم منطقه با امام راحل اظهار داشت: بنده به نمایندگی از مردم ورامین در بیت امام راحل حاضر شدم و به امام خمینی(ره) اعلام کردم که جمعی از مردم دیار ۱۵ خرداد برای دیدار با ایشان آمدند.
وی افزود: امام راحل پس از شنیدن حضور مردم ورامین، مشتاقانه برای دیدار با مردم این شهرستان آماده شدند و از نقش مردم این دیار تجلیل کردند.
امامجمعه ورامین ادامه داد: حضور امام راحل در بین مردم ورامین و تجلیل از مبارزات مردم این دیار نشاندهنده عظمت حرکت مردم در ۱۵ خرداد سال ۴۲ بود و باید مردم این خطه به حضور در این قیام تاریخی افتخار کرده و راه شهدای این قیام را ادامه دهند.
به هر ترتیب اگرچه امروز امام راحل در بین ما نیست اما همچنان راه و مسیر ایشان، جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است.
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