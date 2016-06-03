علیرضا علیزاده بعدازظهر جمعه در حاشیه بررسی مشکلات برقرسانی سکونتگاههای غیررسمی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: شرکت توزیع برق به دنبال خدمترسانی به مردم است و ما امکانات لازم برای توزیع برق در این مناطق را داریم.
وی افزود: به دلیل اینکه ساختوساز در بیشتر این مناطق غیرقانونی است، بر اساس قوانین ما مجاز به توزیع خدمات در این مناطق نیستیم و محدودیت قانونی مانع شده است تاکنون برقرسانی انجام نشود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با تأکید به اینکه متأسفانه در این مناطق حتی انشعاب غیرمجاز استفاده میشود، اضافه کرد: انتظار ما از مسئولان متولی ساماندهی این مناطق و تعیین وضعیت آن ها است تا دستگاههای خدمات رسان نیز تکالیف قانونی خود را به جای آورند.
علیزاده متذکر شد: به منظور رفع مقطعی مشکل کنتورهای تجمعی با اخذ تعهد ارائه شده است اما برای برقرسانی لازم است شهرداری حداقل در بخشهایی که سالها است سکونت دارند تمهیداتی بیندیشد.
وی متذکر شد: در صورتی که سکونتگاهها در بافت و محدوده شهری ساماندهی شوند منعی برای توزیع برق در این مناطق نخواهیم داشت.
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