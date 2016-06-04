به گزارش خبرگزاری مهر، «ابراهیمویچ» تنها مهاجم در فهرست درخواستی «ژوزه مورینیو» برای این تابستان است. در این میان او امیدوار است که «مارکوس راشفورد» نیز بتواند قراردادش را برای یک فصل دیگر تمدید کند. سرمربی پیشین چلسی به بازیکن ۱۸ ساله خود اطمینان زیادی دارد چراکه او هفته گذشته از انتقال «جیمی واردی»، گلزن «لسترسیتی»، صرفنظر کرد.

در همین رابطه، «ابراهیمویچ» مهاجم سابق آژاکس، یوونتوس، اینترمیلان، بارسلونا، میلان و پاریسن ژرمن، پیشنهادهایی از چین و ایتالیا را برای انتقال به لیگ برتر انگلیس رد کرده است.

بر پایه گزارش «اسکای اسپورت»، این باشگاه همچنین طی سه هفته گذشته، طی تلاشی برای پی بردن به این موضوع که آیا ستاره بارسلونا در آینده به اولدترافورد خواهد آمد، برای جذب «لئو مسی» دو بار صحبتهای مقدماتی را انجام داده است.

«میل» ادعا می کند که منچستر یونایتد به اندازه کافی واقع بین است که بپذیرد آنها در این تابستان قادر به پرداخت هزینه «مسی» نیستند و تا راهیابی به لیگ قهرمانان صبر خواهند کرد که خوشبختانه پیش از فصل ۱۸-۲۰۱۷ قرارداد این ملی پوش آرژانتینی با بارسلونا تمام می شود.