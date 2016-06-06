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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۱۶

آغاز هشتمین دورمذاکرات راهبردی چین و آمریکا با سخنرانی «جینپینگ»

آغاز هشتمین دورمذاکرات راهبردی چین و آمریکا با سخنرانی «جینپینگ»

هشتمین دور از مذاکرات راهبردی چین و آمکریکا از صبح امروز دوشنبه در پکن و با سخنرانی رئیس جمهور چین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، هشتمین دور از گفتگوهای اقتصادی و راهبردی و هفتمین نشست رایزنی های تبادلات انسانی چین و آمریکا از صبح امروز با سخنان «شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین در شهر پکن آغاز شد.

رئیس جمهوری چین در بخشی از سخنان خود در آیین گشایش این نشست، گفت که آمریکا و چین در خصوص مسائل مختلف امنیت منطقه ای از جمله موضوع هسته ای شبه جزیره کره با یکدیگر همکاری دارند.

ریاست این گفت و گوها را «وانگ یانگ» معاون نخست وزیر و «یانگ جیه چی» عضو ارشد شورای دولتی چین و همچنین «جان کری» وزیر خارجه و «ژاکوب لو» وزیر خزانه داری آمریکا بر عهده دارند.

پیش از نشست امروز، معاونان وزیران خارجه دو کشور در نشست دیروز درباره حق حاکمیت دریایی، همکاری های فضایی، اینترنت و فضای مجازی نیز بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 3677453
عبدالحمید بیاتی

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