به گزارش خبرنگار مهر، عظیم عراقی در مراسم افتتاح سنجش نوآموزان کرجی که صبح دوشنبه در محل مدرسه ناصربخت این شهر برگزار شد، اظهار کرد: برنامه همه ساله برای تمامی نوآموزان بدو ورود به مدرسه انجام می شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر را در طرح سنجش مورد ارزیابی قرار دادیم، افزود: امسال تغییرات محسوس و مثبتی در اجرای طرح سنجش رخ داده است.

معاون سنجش پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور خاطرنشان کرد: امسال بخشی از نوآموزانی که قصد ورود به مقطع پیش دبستانی دارند را نیز در این طرح جای دادیم تا مورد ارزیابی قرار گیرند.

عراقی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود حدود ۴۰۰ هزار کودک که در سال جاری وارد مقطع پیش دبستانی می شوند را در طرح سنجش علاوه بر نوآموزانی که به کلاس اول ابتدایی می روند قرار دهیم، تصریح کرد: از سال گذشته سنجش به صورت سامانه ای برگزار می شود، نوبت گیری از این طریق صورت می پذیرد.

وی با بیان اینکه مراحل، سنجش، مراقبت های پزشکی، سنجش بینایی، آمادگی تحصیلی و غیره در این برنامه انجام می پذیرد، گفت: واکسیناسیون و معاینات پزشکی در مراکز بهداشت انجام می شود.

معاون سنجش پیشگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بیان کرد: بحث اتصال سامانه سنجش به سامانه سناد کمک خوبی به منظور جذب اطلاعات دقیق تر از دانش آموزان می کند.

وی با بیان اینکه استفاده از دستگاه های پایانه فروش برای نخستین بار در این برنامه انجام می شود، افزود: طرح سنجش، طرح خودگردان است؛ امسال برای این طرح از هر دانش آموز مبلغ ۱۴ هزار تومان اخذ می شود.

عراقی گفت: انتظار بر این است که در مجموع بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در این طرح شرکت کنند.