روزنامه جوان نوشت: در ايامي كه عطر ماه رمضان در سراسر ايران و ستير كشورهاي اسلامي پيچيده است، مسلمانان ساكت كشورهاي مسلمان نيز با اشتياقي وصف‌ناپذير روزه مي‌گيرند و از مواهب اين ماه پربركت بهره‌مند مي‌شوند.



بنابر پيروي تقويم اسلامي از چرخه قمري، هر ساله اين ماه مبارك به مدت ۱۰ يا ۱۱ روز عقب‌تر كشيده مي‌شود و به همين دليل است كه از زمستان سرد و روزهاي كوتاه‌مدت آن به تابستان گرم و روزهاي طولاني‌مدت مي‌رسيم، حتي اين تغيير هم جالب و زيباست و موقعيتي است براي محك‌زدن شكيبايي و تاب‌آوري آدمي. براي مسلماناني كه در كشورهاي غربي و اروپايي زندگي كرده و به دايره قطب شمال نزديك‌تر هستند، ‌رمضان نيز هر ساله با مسائلي براي آنان همراه است.



وضعيت مسلمانان در بسياري از كشورهاي غير‌مسلمان نيز شرايط خاصي را به روزه‌داران تحميل مي‌كند. با اين حال از اشتياق مسلمانان براي روزه‌داري كم نمي‌شود. در سفري كوتاه به برخي از اين كشورها با ما همراه باشيد.



حس شيرين ۲۰ ساعت روزه‌داري



در كشورهايي همچون فنلاند و نروژ، آفتاب ساعات اندكي غروب مي‌كند (چيزي حدود سه تا چهارساعت). اين بدان معناست كه مسلمانان اين قبيل كشورها بايد در طول روز چيزي حدود ۲۰ ساعت روزه بگيرند. اين در حالي است كه آنها پس از تحمل يك روز طولاني و يك روزه سخت و طاقت‌فرسا، تنها چند ساعت براي خوردن و آشاميدن وقت دارند و پس از آن نيز بايد خيلي زود خود را براي يك روز سخت و طاقت‌فرساي ديگر آماده كنند.



ياسر جاويد ۲۵ ساله، دانشجوي مهندسي برق در سوئد است. وي در خصوص ماه مبارك رمضان مي‌گويد: دامنه ساعات طولاني براي روزه‌داري در اين ماه مقدس مهم‌ترين مسئله اين ماه مبارك براي من است. جاويد ادامه مي‌دهد‌: از آنجا كه من دانشجو بوده و در كنار تحصيلم به صورت پاره‌وقت كار مي‌كنم، به همين دليل براي من فوق‌العاده سخت است كه با وجود روزه بودنم تا ساعت ۹ شب، علاوه بر كار و تحصيل، خودم غذا درست كنم و...



او اما با وجود اين مشكلات باز هم با انگيزه هر چه تمام روزه مي‌گيرد، چراكه به اعتقاد او ماه مبارك رمضان فرصتي است براي تقويت باورهاي ديني و اين سعادت هر سال تنها يك‌بار نصيب انسان مي‌شود.



ابراهيم افريدي، دانش‌آموز نروژي است و او هم همين احساس را نسبت به ماه مبارك رمضان دارد. او مي‌گويد: احساس خيلي خوبي دارم و خوشحالم از اينكه در اين ماه مقدس به هدفي كه همان خودداري و تاب‌آوري است مي‌رسم. چيزي كه به من انگيزه روزه گرفتن مي‌دهد، اين است كه به اين يقين مي‌رسم كه تنها معبودم خداوند تبارك و تعالي است، يعني اين رمضان است كه اين حس دروني را در من ايجاد و مرا به سوي پروردگارم سوق مي‌دهد.



برخي از مسلمانان نيز اين آسودگي خاطر را دارند كه هر چقدر هم كه شرايط روزه‌داري سخت بوده و زمانش طولاني باشد باز هم آنها مي‌توانند همانند ديگر مسلمانان جهان روزه گرفته و اين فرهنگ را در ميان ديگر افراد اشاعه دهند.



اشتياق به روزه‌داري حتي در ممنوعيت‌ها



در رابطه با ماه مبارك رمضان برخي واقعيات وجود دارد كه همگان كم و بيش از آنها آگاه هستند. ماه رمضان، نهمين ماه در تقويم مسلمانان است كه از آن به عنوان ماه روزه‌داري ياد شده است. در طول اين ماه مبارك از آحاد مسلمانان (چه در جوامع غربي و چه شرقي) اين انتظار مي‌رود كه از صبح تا غروب از خوردن و آشاميدن و ساير لذايذ پرهيز كرده و به عبادت خداوند متعال بپردازند.

حذف كردن اين همه رفاه و امكانات از دل برنامه‌هاي روزانه آدمي، به اين منظور است كه انسان روي معنويت و عبادات (اعم از روزه، نماز، تلاوت قرآن كريم، ياد و ذكر خداوند و...) بيشتر تمركز داشته و علاوه بر توجه به فقرا و مستمندان، ‌سعي در پاك كردن ذهن و قلب خود از هر آنچه متناسب با خوي آدمي نيست، داشته باشد. از همه مهم‌تر اينكه در اين ماه عزيز هدف اين است كه انسان از برخي ناخالصي‌ها همچون دروغ و غيبت دور باشد. در سايه چنين باور و اعتقادي، اشتياق مسلمانان به روزه‌داري در برخي كشورهاي غير‌مسلمان مثال‌زدني است.



روزنامه واشنگتن ‌پست سراغ كودكان مسلمان روزه‌دار رفته و از پايبندي اين كودكان به اصول روزه‌داري با وجود برخي دشواري‌‌ها گزارش داده و از رونق روزه‌داري و برگزاري مراسم‌ خاص براي اين كودكان طي سال‌‌هاي اخير در امريكا خبر داده است. اين روزنامه ابتدا سراغ دو برادر ۱۱ و ۹ ساله به نام‌‌هاي «يوسف مك ‌كنزي» و «عبدالرحمان مك ‌كنزي» مي‌‌رود؛ برادراني كه امسال به جمع روزه‌داران خانواده پيوسته و خود را به اقامه نماز اول وقت در كنار يكديگر مقيد كرده‌اند. مادر ۳۵ ساله آنها كه شغلش پرستاري است، مي‌‌گويد: «گرچه پسرانم به سن شرعي نرسيده‌اند ولي از آنجا‌ كه براي گرفتن روزه خيلي ابراز علاقه كردند مانعي براي اين كار نديدم، روزه گرفتن باعث مي‌‌شود كه آنها احساس بزرگ‌ شدن كنند.» «آدم الخطيب» نيز پسر بچه ديگري است كه سه سال است در كنار پدر و مادرش در امريكا روزه مي‌گيرد، او در پايان روز چهارم احساس ‌گرسنگي شديد مي‌‌كند ولي معتقد است اين كاملاً طبيعي است و مي‌‌خواهد به روزه‌‌اش ادامه دهد. اين نوجوان ۱۱ ساله مي‌‌گويد: «مادرم به من گفته كه اگر احساس كردي سلامتي‌‌ات در خطر است، روزه‌‌ات را بشكن ولي اگر تنها ميل و هوس به خوردن داشتي دليلت براي شكستن روزه قانع‌‌كننده نيست. من چرخي دور و بر مي‌‌زنم و پس از مدتي مي‌‌بينم كه نه واقعاً مشكلي ندارم، تمام تلاشم را مي‌كنم تا به گرفتن روزه ادامه دهم چون حقيقتاً به آن نياز دارم... زماني ‌كه ماه رمضان به اتمام مي‌‌رسد از اينكه توانسته‌ام روزه‌‌هايم را بگيرم به خود مي‌‌بالم و احساس غرور مي‌‌كنم.»



همانطور كه مي‌دانيد برخي اقشار و افراد از روزه‌داري در اين ماه مبارك منع هستند. افرادي همچون بيماران، زنان باردار، كودكاني كه به سن بلوغ نرسيده‌اند و... اما جالب اينجاست كه علاوه بر اين ممنوعيت، گاهي اوقات شرايط سياسي و حكومتي يك كشور نيز افراد را از انجام فرايض واجبي همچون روزه‌داري منع مي‌كند. اين در حالي است كه در برهه‌اي از زمان برخي عوامل سياسي در كشور ژاپن ممنوعيت روزه‌داري را براي مسلمانان Xinjian(سين كيانگ) به وجود آورده بود و جالب‌تر آنكه اين ممنوعيت‌ها اشتياق مسلمانان چين به روزه‌داري را دوچندان كرده است.