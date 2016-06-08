به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی از رؤسای عشایر ایزدی، اهل سنت و تشیع عراق عصر روز سه شنبه با آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در محل مجمع دیدار و گفت و گو کردند.
آیت الله اراکی در این دیدار ضمن ابراز همدردی با ملت عراق بویژه مصیبتدیدگان جنایات داعش، اظهار داشت: عراق کشوری است که همواره در طول تاریخ انسانهای عالم و فرهیخته بسیاری را پرورش داده است.
وی افزود: با وجود آنکه عراق از منابع غنی گاز و نفت برخوردار است؛ اما به دلیل جنگ، درگیری و اختلافات از توسعه چندانی برخوردار نبوده است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب با اشاره به جنایات داعش و تکفیریها و حمایت برخی کشورها از گروهها، تأکید کرد: با تلاش و مقاومت ملت عراق به زودی داعش از بین خواهد رفت و آرامش و امنیت به این کشور بازخواهد گشت.
آیت الله اراکی با اشاره به اینکه برخی داعش را خلافت اسلامی خطاب میکنند، گفت: داعش نه تنها خلافت اسلامی نیست بلکه خلافت جنایتکاران است.
هیئت رؤسای عشایر ایزدی، اهل سنت و تشیع عراق نیز در این دیدار به تشریح جنایات داعش بویژه کشتار زنان و کودکان بیدفاع در منطقه سنجار عراق پرداختند.
نظر شما