  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸

دیدار جمعی از رؤسای عشایر ایزدی، سنی و شیعه عراق با آیت الله اراکی؛

داعش نه تنها خلافت اسلامی نیست بلکه خلافت جنایتکاران است

داعش نه تنها خلافت اسلامی نیست بلکه خلافت جنایتکاران است

آیت الله اراکی در دیدار جمعی از رؤسای عشایر ایزدی، سنی وشیعه عراق گفت: با تلاش و مقاومت ملت عراق به زودی داعش از بین خواهد رفت و آرامش و امنیت به این کشور باز‌خواهد گشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی از رؤسای عشایر ایزدی، اهل سنت و تشیع عراق عصر روز سه شنبه با آیت الله محسن اراکی دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در محل مجمع دیدار و گفت و گو کردند.

آیت الله اراکی در این دیدار ضمن ابراز همدردی با ملت عراق بویژه مصیبت‌دیدگان جنایات داعش، اظهار داشت: عراق کشوری است که همواره در طول تاریخ انسان‌های عالم و فرهیخته بسیاری را پرورش داده است.

وی افزود: با وجود آن‌که عراق از منابع غنی گاز و نفت برخوردار است؛ اما به دلیل جنگ، درگیری و اختلافات از توسعه چندانی برخوردار نبوده است.

دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب با اشاره به جنایات داعش و تکفیری‌ها و حمایت برخی کشور‌ها از گروه‌ها، تأکید کرد: با تلاش و مقاومت ملت عراق به زودی داعش از بین خواهد رفت و آرامش و امنیت به این کشور باز‌خواهد گشت.

آیت الله اراکی با اشاره به اینکه برخی داعش را خلافت اسلامی خطاب می‌کنند‌، گفت: داعش نه تنها خلافت اسلامی نیست بلکه خلافت جنایتکاران است.

هیئت رؤسای عشایر ایزدی، اهل سنت و تشیع عراق نیز در این دیدار به تشریح جنایات داعش بویژه کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع در منطقه سنجار عراق پرداختند.

کد مطلب 3680580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها