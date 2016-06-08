بانک مرکزی نرخ بانکی ارزها را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد؛ براین اساس نرخ ۲۹ ارز از جمله یورو و پوند نسبت به دیروز افزایش و ۶ واحد پولی از جمله دلار کاهش داشت. نرخ چهار ارز نیز ثابت ماند.

قیمت هر دلار آمریکا با دو ریال کاهش قیمت نسبت به روز گذشته ۳۰ هزار و ۴۸۶ ریال و هر یورو با ۳۹ ریال افزایش ۳۴ هزار و ۶۵۶ ریال ارزشگذاری شد. همچنین قیمت هر پوند نیز با افزایش ۲۴۹ ریالی نسبت به دیروز ۴۴ هزار و ۳۶۶ ریال اعلام شد.

نرخ هر فرانک سوئیس ۳۱,۶۰۱ ریال، کرون سوئد ۳,۷۵۴ ریال، کرون نروژ ۳,۷۶۱ ریال، کرون دانمارک ۴,۶۶۱ ریال، روپیه هند ۴۵۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۳۰۲ ریال، دینار کویت ۱۰۱,۲۸۳ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۹,۱۷۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۸,۴۸۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۹۲۶ ریال، ریال عمان ۷۹,۲۲۷ ریال، دلار کانادا ۲۳,۹۴۰ ریال و هر راند آفریقای جنوبی۲,۰۴۴ ریال است.

در تابلوی بانک مرکزی، امروز هر لیر ترکیه ۱۰,۵۱۷ ریال، روبل روسیه ۴۷۲ ریال، ریال قطر ۸,۳۷۶ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۷۵۶ ریال، لیر سوریه ۱۴۱ ریال، دلار استرالیا ۲۲,۷۱۸ ریال، ریال سعودی ۸,۱۳۰ ریال، دینار بحرین ۸۰,۹۳۱ ریال، دلار سنگاپور ۲۲,۵۴۳ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۹۱ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۸,۵۴۴ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۳۷۴ ریال، دینار لیبی ۲۲,۴۰۰ ریال و هر یوان چین ۴,۶۴۲ ریال قیمت گذاری شد.

همچنین یکصد بات تایلند ۸۶,۵۵۹ ریال، رینگیت مالزی ۷,۵۱۱ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۶,۳۶۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹,۱۴۰ ریال، افغانی افغانستان ۴۴۳ ریال، منات آذربایجان ۲۰,۲۵۷ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۵۳۶ ریال، سامانی تاجیکستان ۳,۸۷۵ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳,۰۵۷ ریال ارزش گذاری شد.