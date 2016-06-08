اعلام نرخ جدید خرید تضمینی چای/ افزایش ۱۳ درصدی قیمت خرید

محمد ولی روزبهان در گفتگو با مهر از اعلام نرخ جدید خرید تضمینی برگ سبز چای خبر داد و اظهار داشت: قیمت برگ سبز چای درجه یک با ۱۲ درصد افزایش از ۲ هزار و ۱۸۰ به ۲ هزار و ۴۴۷ تومان و قیمت برگ سبز درجه ۲ با ۱۳ درصد افزایش از هزار و ۲۱۰ به هزار و ۳۶۷ تومان رسیده است.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تاکنون ۴۱ هزار و ۵۰۰ تن بر گ سبز چای از کشاورزان خریداری شده است، افزود: ارزش این خرید ۸۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن پرداخت شده ضمن اینکه بین ۱۳ تا ۱۴ میلیارد تومان این پرداخت مربوط به سهم کارخانجات بوده که وصول شده و در اختیار چایکاران قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: به زودی ما تامین اعتبار خواهیم کرد و باقی مطالبات چایکاران را نیز می پردازیم. روزبهان از افزایش کیفیت چای تولیدی در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: شرایط اقلیمی، آب و هوایی و اقدامات حمایتی دولت از تولید موجب افزایش کفیت آن نسبت به سال گذشته شده است.