مجوز قانونی راه اندازی و تجهیز بیمارستان بهار شاهرود صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس موسوی ظهر پنج شنبه در نشست شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان با پایان دادن به گمانه زنی های موجود درباره بیمارستان بهار شاهرود، بیان داشت: این مجموعه درمانی برای راه اندازی و تجهیز تمامی بخش های خود دیگر مشکلی نخواهد داشت.

وی افزود: تا کنون به دلیل فقدان برخی مقررات قانونی و مدارک از تجهیز این بیمارستان به خصوص در برخی بخش ها بازمانده بودیم که این موانع رفع شدند.

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود پیشتاز کشوری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درباره تجهیز مراکز درمانی این شهرستان، گفت: دستگاه های تک «اف ام آر آی» برای نخستین بار در شاهرود راه اندازی شده که نه تنها قابلیت اسکن ساختمان مغز، بلکه قابلیت بررسی عملکرد مغز را نیز دارد که با فناوری بسیار پیشرفته هم اکنون در شاهرود عملیاتی است.

موسوی با بیان اینکه شاهرود با یک هزار مراجعه کننده در روز یکی از پرترافیک ترین اورژانس های کشور را دارا است، گفت: افزایش فضای اورژانس شاهرود به نسبت مراجعان برای بهبود کیفیت خدمات دهی از دیگر اقدامات دانشگاه علوم پزشکی شاهرود است.

وی درباره کیلینیک فوق تخصصی شاهرود نیز توضیح داد: این کلینیک با ۳۲پزشک تمام وقت در حال خدمت رسانی به مردم و بیماران است همچنین دستگاه ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه برای زنان نیز در شاهرود مورد بهره برداری قرار گرفت.

۱۱رشته جدید در راه است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همچنین گفت: یکی از دستاوردهای این دانشگاه قرار گرفتن در رتبه نخست ارزیابی و پایش دانشگاه های علوم پزشکی قطب یک کشور است که در این ارزیابی دانشگاه های علوم پزشکی مازندران، گلستان گیلان، بابل و سمنان در رتبه های دوم تا ششم کشور قرار دارند که این یک ظرفیت ویژه برای استان سمنان و شهرستان شاهرود به شمار می رود.

موسوی همچنین درباره دیگر طرح های موفق این دانشگاه، گفت: ساخت و افتتاح مرکز آزمون پزشکی که در زمره مناطق ۱۰گانه آزمون پزشکی کشور محسوب می شود از گام های موفق این دانشگاه در سال های اخیر بوده است.

وی همچنین از اخذ مجوز برای ۱۱رشته تحصیلی علوم پزشکی نیز خبر داد و بیان داشت: چهار رشته بالینی شامل پرستاری سالمند، علوم آزمایشگاهی و ... در کنار هفت رشته تخصصی پزشکی مانند روان پزشکی و ... از جمله این رشته ها هستند لیکن امیدواریم بتوانیم ظرفیت علمی استان سمنان را با تربیت پزشکانی متخصص در این ۱۱ رشته افزایش دهیم.