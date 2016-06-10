تعطیلی کارخانه قند ۷۰ساله ورامین۵۰۰ کارگر را بیکار کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی که به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه شهرستان ورامین سخن می گفت با اشاره به عدم توجه ویژه دولت به مسکن مهر اظهار داشت: اعلام تعطیلی مسکن مهر در چند سال گذشته پسندیده نیست.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی توجهی صورت گرفته به موضوع کارخانه قند ورامین افزود: کارخانه قند ورامین با قدمت ۷۰ ساله به عنوان هویت اقتصادی شهرستان محسوب می شود.

وی با اشاره به مشکلاتی که کارخانه قند ورامین با آن روبرو است، ادامه داد: مشکلات کارخانه قند ورامین سبب شد تا ۴۰۰ الی ۵۰۰ کارگر بیکار شوند.

نقوی حسینی با تأکید بر این نکته که تعطیلی کارخانه قند ورامین در کارنامه دولت تدبیر و امید ثبت شده است، اضافه کرد: تعطیلی کارخانه قند ورامین با قدمت ۷۰ ساله، در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد.

وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای حل مشکل کارخانه قند ورامین یادآور شد: بنده به عنوان نماینده مردم این منطقه در مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور و معاون رییس جمهور نامه نوشته و مشکلات را بیان کردم.

نقوی حسینی با اشاره به پاسخ مسئولان دولتی به نامه نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان دولت در پاسخ به ما اعلام کردند که بگذارید موضوع برجام حل شود.

نماینده شاخص مجلس دهم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت های موجود اقتصادی در ورامین اظهار داشت: باید از ظرفیت های اقتصادی ورامین برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.

وی بیان داشت: منطقه سالاریه از جمله مناطق مستعد در حوزه اقتصادی ورامین است که باید زمینه حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در آن فراهم شود.

نقوی حسینی متذکر شد: یک شرکت چینی آمادگی خود را برای حضور در منطقه سالاریه اعلام کرده و با سرمایه گذاری این شرکت خارجی، ۱۰ هزار کارگر صاحب شغل خواهند شد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت روحیه مطالبه گری مجلس از دولت گفت: امروز جوانانی در کشور با داشتن مدرک دکترا، کار ندارند و باید نمایندگان مجلس از دولت مطالبه کنند.

وی ادامه داد: شرط حفظ روحیه مطالبه گری نمایندگان مجلس، پاکدستی آنان است و اگر این روحیه وجود نداشته باشد، نمی توان نظارت خوبی بر عملکرد دولت داشت.

وی تکمیل و راه اندازی خط دوم انتقال تصفیه خانه تهران، فرمانداری ویژه و منطقه ویژه اقتصادی شهرستان را از جمله اولویت هایی دانست که با جدیت دنبال خواهد شد.