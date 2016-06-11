۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۲۲

راه اندازی چهار رشته جدید در دانشگاه تبریز

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با ایجاد چهار رشته جدید در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی اعلمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز گفت: شورای گسترش آموزش عالی کشور موافقت قطعی خود را با ایجاد چهار رشته جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشکده های ادبیات و زبان های خارجی، علوم ریاضی و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز اعلام کرد.

وی افزود: در این دانشگاه رشته های ادبیات غنایی و آمار در مقطع دکتری تخصصی و بیوشیمی بالینی، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی شده است.

در حال حاضر این دانشگاه دارای ۷۷۴ رشته است که پنج رشته در مقطع کاردانی؛ ۱۲۷ رشته در مقطع کارشناسی؛ ۴۳۰ رشته و گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۱۲ رشته و گرایش در مقطع دکتری تخصصی است.

