راه اندازی چهار رشته جدید در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی اعلمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز گفت: شورای گسترش آموزش عالی کشور موافقت قطعی خود را با ایجاد چهار رشته جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشکده های ادبیات و زبان های خارجی، علوم ریاضی و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز اعلام کرد.

وی افزود: در این دانشگاه رشته های ادبیات غنایی و آمار در مقطع دکتری تخصصی و بیوشیمی بالینی، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی شده است.

در حال حاضر این دانشگاه دارای ۷۷۴ رشته است که پنج رشته در مقطع کاردانی؛ ۱۲۷ رشته در مقطع کارشناسی؛ ۴۳۰ رشته و گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و ۲۱۲ رشته و گرایش در مقطع دکتری تخصصی است.