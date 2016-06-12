وعده وزیر راه محقق نشده است/توسعه راه های ورامین نیازمندتوجه است

سید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه های حوزه راه و شهرسازی در شهرستان ورامین اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی مردم شهرستان ورامین به توسعه و تکمیل پروژه های راه این شهرستان معطوف می شود.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی افزود: بدون تردید زیرساخت های حوزه ارتباطی و راه شهرستان ورامین باید توسعه پیدا کند و این امر باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

وی با اشاره به مهم ترین پروژه های حوزه راه شهرستان ورامین ادامه داد: تکمیل و راه اندازی پروژه ورامین به آبیاریک و چرمشهر و محور ورامین به جوادآباد به عنوان دو پروژه مهم حوزه راه شهرستان محسوب می شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در گذشته وزیر راه و شهرسازی به منظور بازدید از روند پروژه های حوزه راه شهرستان به ورامین سفر کرد و وعده هایی را برای تکمیل این پروژه ها داد.

وی با اشاره به عدم تحقق وعده وزیر راه و شهرسازی برای تکمیل دو پروژه مهم حوزه راه شهرستان ورامین بیان داشت: وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به ورامین و در مقابل دوربین تلویزیون وعده داد که اعتباری ۲۰ میلیاردی را برای تکمیل این پروژه اختصاص دهد اما هنوز این امر محقق نشده است.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیر تکمیل و راه اندازی دو پروژه مهم راه شهرستان ورامین که مشکلات متعددی را برای مردم به وجود آورده هستیم و امیدواریم وزیر راه به تعهدات خود در این زمینه عمل کند.