تداوم سقوط صادرات در سال ۹۵/ ۱۶ درصد؛ نرخ سود بسته صادراتی

محمد لاهوتی در گفتگو با مهر از تداوم کاهش صادرات غیرنفتی کشور در دو ماهه ابتدای سال جاری خبرداد و گفت: متاسفانه تسهیلات جدید دولت در قالب بسته حمایت از صادرات در شرایطی ارزان قیمت نامیده می‌شود که کف نرخ سود این تسهیلات، ۱۶ درصد است در حالی که تورم کشور هم اکنون ۱۰ درصد است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: علاوه بر این، دولت فشارهای مالیاتی را بر صادرکنندگان اعمال می‌کند که منجر به کاهش صادرات خواهد شد در حالی که همه دولتمردان صحبت از تشویق صادرات در شرایط اقتصاد مقاومتی می‌کنند، اما متاسفانه شاهد افزایش فشار بر صادرکنندگان هستیم.

وی تصریح کرد: اگرچه برای صادرات غیرنفتی کشور در قالب بسته جدید، وام بلاعوض دیده شده، اما میزان هزار میلیارد تومانی این وام بسیار ناچیز است و نمی تواند مقدمات یک جهش صادراتی را فراهم کند، ضمن اینکه دو هزار میلیارد تومان نیز برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش صادرات کشور در نظر گرفته شده که متاسفانه کف نرخ سود آن علیرغم عنوانش، ۱۶ درصد است.

به گفته لاهوتی، کار توسعه صادرات غیرنفتی اگرچه همه مسئولان کشور تاکید بر افزایش آن دارند، در سال ۹۵ بسیار سخت است و نمی توان امیدوار بود که اتفاق خاصی در حوزه صادرات در سال جاری رخ دهد. بنابراین دولت باید برای این موضوع فکری کرده و از وارد آوردن فشارهای مالیاتی بر صادرکنندگان بپرهیزد.