پخش مستند «شاعر سپیده» همزمان با درگذشت حمید سبزواری

به گزارش خبرگزاری مهر، «شاعر سپیده» به کارگردانی امیرحسین نوروزی درباره زندگی شخصی، ادبی و انقلابی زنده یاد حمید سبزواری است.

این مستند زندگی سبزواری را از دوران مبارزه قبل از انقلاب تا روزهای ورود امام (ره)، دوران دفاع مقدس، آزادی خرمشهر، مظلومیت مردم فلسطین و برهه های مختلف تاریخی دیگری که این شاعر توانسته مفاهیم انقلابی و ارزشی را با شعر خود برجسته و منتقل کند، بررسی می کند.

حسین ممتحنی ملقب به حمید سبزواری متولد سال ۱۳۰۴ است که مدتی پیش به دلیل بیماری در بیمارستان نیز بستری بود. او در ۲۲ خرداد ۹۵ چشم از جهان فروبست.

«شاعر سپیده» یکشنبه ۲۳ خرداد ساعت ۱۸:۳۰ به مدت ۵۰ دقیقه از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و دوشنبه ۲۴ خرداد ساعت ۱۱:۳۰ بازپخش می شود.