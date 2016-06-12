آنلاین به کودکان کار کمک کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه کلیک مهربان، روز شنبه ۲۲ خرداد هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با کار کودک، طی یک نشست خبری معرفی شد.

در این نشست فرزانه بنی‌هاشم نژاد مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار با اشاره به اینکه بازماندگی از تحصیل، مهاجرت، فقر مهمترین عواملی هستند که در ورود کودکان به چرخه کار نقش دارند، افزود: بیشتر سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه حمایت از این کودکان بخش مهمی از فعالیت خود را در حوزه آموزش متمرکز کرده اند و سوادآموزی، مهارت های زندگی و بهداشت بخش مهمی از این آموزش ها هستند.

به گفته وی، در حال حاضر این انجمن از ۸۰۰ کودک در چهار مرکز در جنوب تهران و یک مرکز در شهر بم حمایت می‌کند و همراهی فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه حمایت از تعداد بیشتری از کودکان کار را فراهم کند .

وی همچنین ادامه داد: امسال شعار روز جهانی لغو کار کودکان، توقف کارکودکان در زنجیره تامین است و آغاز همراهی مستمر شرکت‌‌های بزرگ با نهادهای مدنی و کمک به آنها اتفاق مثبت و تاثیرگذار خواهد بود.