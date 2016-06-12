به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را به کشاورزان کشور برای روزهای بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و ششم، بیست و هفتم، بیست و هشتم و بیست و نهم خردادماه به شرح ذیل ارائه کرد:

استان های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان

باغبانی

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های دو شنبه و سه شنبه به دلیل وزش باد و در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

انجام هرس سبز در باغات انگور، دانه دار و هسته دار

اجرای عملیات داشت از جمله مدیریت تغذیه، مدیریت آبیاری، کنترل عوامل زیان آور در باغات میوه

مدیریت آبیاری در باغات میوه برای مقابله با خسارت های ناشی از تنش ها و استرس های رطوبتی

تغذیه بهینه باغات میوه با استفاده از کود های پر مصرف و ریز مغذی

مبارزه با علف های هرز مزارع پیاز، سبزی، صیفی و جالیز

مبارزه با کرم طوقه بر در مزارع صیفی و جالیز

ردیابی و کنترل تریپس در مزارع پیاز

مبارزه با سفیدک سطحی در باغات

مبارزه با بیماری لب شتری در باغات هسته دار

مبارزه با بیماری لکه سیاه در باغات سیب

ردیابی و کنترل زنجیره مو در باغات انگور

شروع مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار در طارم زنجان

تغذیه درختان زیتون با کود اوره در طارم زنجان

زراعی:

مدیریت آبیاری در زراعت های گندم و جو برای مقابله با تنش های رطوبتی از جمله باد زدگی

تغذیه بهینه زراعت های بهاره با استفاده از کودهای پتاسه برای افزایش مقاومت گیاهان به شرایط خشکی

اجرای عملیات وجین (مبارزه مکانیکی با علفهای هرز) در زراعت های چغندر قند، ذرت، یپاز و سیب زمینی

ادامه عملیات کاشت ذرت علوفه ای و سورگوم

شروع عملیات برداشت جو دیم

شروع مبارزه با پوره سن غلات در مزارع آبی

مبارزه با پوره های سن غلات در مزارع گندم و جو دیم

اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در شمال کردستان در روز های جمعه و سه شنبه به دلیل وزش باد و در سایر استان ها از روز سه شنبه تا چمعه به دلیل وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

مبارزه به موقع با کنه های نباتی در باغات میوه با توجه به وجود گردوغبار واثرات آن بر روی درختان

مبارزه به موقع با کنه های نباتی در باغات میوه

مرحله دوم مبارزه با کرم سیب

مرحله دوم مبارزه با بیماری سفیدک مو در تاکستان ها

مه پاشی توسط نوغان داران برای خنک نگه داشتن محیط

مبارزه مكانيكي با علف هرز عروسك پشت پرده در مزارع سيب زميني و گوجه فرنگي

شستشوي تاج درختان به منظور زدودن گرد و غبار روزهاي اخير با استفاده از تانكرهاي سمپاش عاري از هرگونه سم

توزیع مقدار ۵۰-۷۰ کیلوگرم کود اوره در مزارع توت فرنگی که در مرحله آخر برداشت قرار دارند

زراعی:

مدیریت آبیاری در زراعت های گندم و جو برای مقابله با تنش های رطوبتی از جمله باد زدگی

انجام عمليات آبياري در باغات ومزارع گندم و جوآبي و کلزا در ساعات خنک شبانه روز (اوایل صبح یا غروب)

انجام عملیات کولتیواتور زنی تیغه شمشیری بین ردیف های چغندر قند به منظور مبارزه با علف های هرز

انجام عملیات فارویرزنی پس از کولتیواتورزنی بین ردیفهای چغندر قند به منظور احیای جوی ها وخاک دهی پای بوته ها

مصرف کود مایع بر در مزارع یونجه جهت استحکام طوقه وافزایش تعداد جوانه های برگ ودر مزارع چغندر قند برای حفظ سلامت غده

مبارزه با پوره سن گندم در مزارع آلوده

مبارزه باكك در مزارع چغندرقند

کنترل سوسک کلرادو و زنجرک ها در مزارع سیب زمینی

اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی

مبارزه با کرم های پیله خوار در مزارع نخود آلوده(چنانچه روي پيله ها (غلافها) حفره و يا منافذ ريزي مشاهده شود حاكي از فعاليت كرم پيله خوار نخود است)

خوشه چيني علف هرز جودره در حاشيه و داخل مزارع گندم و جو بمنظور كاهش تراكم علف هرز موصوف طي سالهاي آتي

تسریع در عملیات کشت سیب زمینی با رعایت الگوی کشت در شهرستان های قروه و دهگلان استان کردستان

آبیاری مزارع در ساعات خنک شبانه روز و عدم آبیاری بارانی در صورت وزش باد شدید

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

اقدام به مجهز نمودن مرغداری های فاقد سیستم پد کولینگ به این سیستم با توجه به فرارسیدن فصل گرما

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد

ماشین آلات کشاورزی:

ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم در مناطق گرمسیر

استان های گیلان و مازندران:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده و در استان مازندران در روز دو شنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

مصرف کودهای فسفره در تامسون و کودهای پتاسه در نارنگی به صورت ریشه‌ای با توجه به شرایط آب و هوایی و با نظر کارشناس مربوطه

محلول‌پاشی عناصر کلسیم، بور و ازت در مرکبات با توجه به شرایط آب و هوایی و نظر کارشناس مربوطه

الزامی بودن بستن قیم به نهال های جوان با توجه به احتمال وزش باد متناوب در ارتفاعات

خودداری از هرگونه شخم و شیار در باغات میوه (جهت جلوگیری از اختلال فعالیت ریشه‌ها)

مبارزه مکانیکی و شیمیایی علیه کرم سفید ریشه در باغات مثمر و غیر مثمر

تهیه اقلام و مواد مورد نیاز جهت مبارزه با آفت مگس زیتون

آبیاری ضروری درختان زیتون با توجه به شرایط جوی هفته جاری و رشد سریع میوه

محلول پاشی باغات با اولویت کود پتاسه

آبیاری سبک باغات مرکبات جهت تامین رطوبت کافی خاک و جلوگیری از تنش خشکی

نوغان داری:

تامین یک مرحله برگ کافی قبل از وقوع بارندگی توسط نوغان داران

رعایت دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۸۰ درصد توسط نوغانداران جهت تفریخ و پرورش کرم ابریشم

خودداری از کاهش دمای شبانه (پایین¬تر از ۲۳ درجه سانتیگراد) در محل نگهداری تخم نوغان

زارعی:

خشکاندن مزارع باتلاقی نشاء شده برنج (در مناطق غربی و مرکزی استان مازندران)

کاشت سویا و ذرت

برداشت از مزارع آماده نخودفرنگی و ... سایر سبزی‌ها

کودپاشی سرک مزارع سویا، ذرت و غیره

تسریع در امر برداشت گندم و جو (بعد از روز دوشنبه در استان مازندران)

کنترل شیمیایی بیماری بلاست برنج در ارقام حساس، محلی و مزارع آلوده (بعد از روز دوشنبه در استان مازندران)

مبارزه شیمیایی علیه نسل اول کرم ساقه خوار در صورت لزوم با نظر کارشناسان مدیریت و مراکز و کلینیک های گیاه پزشکی شهرستان به صورت لکه ای در استان گیلان

کود پاشی سرک اوره و پتاس در مزارع برنج

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد

دام و طیور:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

تغذیه طیور در ساعات خنک روز (در صورت افزایش دما)؛

استفاده از «دان پلت» در تغذیه طیور

شیلات:

عدم کود دهی به استخرها در شرایط نا مساعد جوی و ابری بودن آسمان

تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی‌های سردآبی

رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها

استان گلستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های دو شنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

حودداری از استفاده بیش از حد مجاز از کود های ازته در بین فواصل چین های برداشت محصولات جالیزی کدو وخیار

خاکدهی پای بوته های گوجه فرنگی همراه با مصرف کود سرک ازته و کلرورپتاسیم و وجین علف های هرز

کنترل عوامل بیماری زا با سموم توصیه شده در مزارع گوجه فرنگی و جالیز پس از مشورت با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاه پزشکی

خودداری از سم پاشی مزارع زودکاشت (گوجه فرنگی و جالیز) که به مرحله برداشت رسیده اند

رهاسازی عوامل بیولوژیک و به کارگیری تله و فرمون ها جهت ردیابی آفات کرم غوزه پنبه، شب پره در مزارع گوجه فرنگی پس از مشورت با کارشناسان حفظ نباتات

زراعی:

مدیریت آبیاری در زراعت های گندم و جو برای مقابله با تنش های رطوبتی از جمله باد زدگی

خودداری از مصرف بیش از حد مجاز کود ازته در خزانه های شالی جهت جلوگیری از ترد شدن ساقه و ریشه

کشت سورگوم، ذرت و ارزن به صورت هیرم کاری از روز سه شنبه به بعد

رعایت میزان مجاز رطوبت ۱۲ درصد در هنگام برداشت بذرهای تکثیری گندم و جو

خودداری از برداشت گندم و جو در اوایل صبح و هنگام غروب با توجه به افزایش درصد رطوبت هوا

کنترل آفات اول فصل در مزارع پنبه با اخذ توصیه از کارشناسان حفظ نباتات

خودداری از کشت سویا، آفتابگردان و پنبه به خصوص در مناطق شرقی با توجه به بارندگی در روز دوشنبه

پنبه کاران با توجه به شرایط آب و هوایی روزهای اخیر، مراقب افزایش جمعیت شته بوده و از نظر آلودگی مزارع به تریپس نیز دقت کافی داشته باشند.

کارگذاری فرمون در خزانه شالی جهت ردیابی کرم ساقه خوار شالی

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد

شیلات:

قطع به موقع و مدیریت تغذیه در مواقع بارش در بخش میگو و سرد آبی

منابع طبیعی:

خودداری از اسکان و تردد در محل مجاور آبراهه ها و رودخانه های مناطق تفرجگاهی جنگلی و مرتعی با توجه به الگوی بارش در روز های دوشنبه و سه شنبه به خصوص در مناطق شمال شرق و شرق استان مانند شهرستان مراوه تپه، کلاله، گالیکش و مینودشت نظیر جنگل گلستان، گوگ دره، کرند، داشلی برون و گلیداغ

استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد و در استان سمنان در روز دوشنبه به دلیل وزش باد و بارندگی پراکنده و سه شنبه تا جمعه به دلیل وزش باد

گوگرد پاشی تاکستان ها آلوده به سفیدک سطحی برای مبارزه با آن در ساعات خنک روز(ساعات ابتدایی یا پایانی)

استفاده از چسب هرس در محل سرشاخه های شکسته شده ناشی از وزش باد

خودداری از حذف علف های هرز مثل نرمگی، تاج خروس (به جز مرغ) برای بالا بردن رطوبت نسبی در باغ های انار به جهت کاهش عارضه ترکیدگی و تکثیر و بقای حشرات مفید مثل کفشدوزک ها و زنبور های تریکوگراما

حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه تار عنکبوتی

تنظیم دور آبیاری با توجه به روند افزایش دما

گل اندود کرد ن گلخانه های پرورش گیاهان جالیزی و هوادهی به موقع جهت جلوگیری از بروز بیماری های قارچی از قبیل سفیدک دروغین، لکه موجی و لکه سیاه

زراعی:

تعویق در انجام عملیات برداشت محصول غله و کاشت نشاء صیفی جات با توجه به پیش بینی وزش باد در سمنان

تعویق در کشت محصولات همچون سیب زمینی و ذرت در روزهای آینده به علت بارش و احتمال سله بستن خاک در سمنان

مدیریت آبیاری در زراعت های گندم و جو برای مقابله با تنش های رطوبتی از جمله باد زدگی

آبیاری و در صورت نیاز دادن کود سرک در مزارع گندمی که در حال دانه بستن هستند

خودداری از آبیاری سنگین در مزارع گندم جهت جلوگیری از خوابیدگی ساقه های گندم(ورس)

برداشت مزارع جودر مناطق گرمسیر

کشت گیاهان سورگوم، کنجد، ارزن، گلرنگ وآفتابگردان درمناطقی دارای بحران کم آبی

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد

منابع طبیعی:

خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده

استان های اصفهان و یزد :

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دو شنبه تا جمعه به دلیل وزش باد

پایش مزارع جالیز به جهت احتمال طغیان کرم گوجه و بادنجان (کرم هلیوتیس) و کرم بامیه (کرم خاردار) به دلیل افزایش دمای هوا

محلول پاشی با آب خالص و سپس با سموم خاص آن در صورت وجود آفت کنه تارعنکبوتی بر روی گیاهانی از قبیل خیار، خربزه، کدو، گوجه، بادنجان و بامیه با توجه به افزایش دمای هوا

پایش باغات پسته به جهت افزایش دمای هوا و احتمال شیوع آفت پسیل

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

کاشت سیب زمینی درمناطق سردسیراستان اصفهان (چادگان، فریدن، فریدون شهر، بویین میاندشت و سمیرم)

خودداری از قراردادن غده های بذری سیب زمینی درفضای آزاد به منظورجلوگیری ازسرمازدگی در مناطق غرب استان اصفهان

استفاده از چسب هرس در محل سرشاخه های شکسته شده ناشی از وزش باد

تنظیم دور آبیاری با توجه به روند افزایش دما

کاشت ذرت، آفتاب گردان و سایرمحصولات تابستانه درمناطق مرکزی استان اصفهان درصورت تامین آب موردنیازتاپایان دوره رویشی

زراعی:

مدیریت آبیاری در زراعت های گندم و جو برای مقابله با تنش های رطوبتی از جمله باد زدگی

در اراضی که ذرت بصورت خشکه کار و بادستگاه های بذرکار کاشته می شود فاصله پی آب از خاک آب کوتاه باشد تا جوانه ها رطوبت کافی برای سبز شدن در اختیار داشته باشند.

برداشت مزارع جووکلزا درشهرستان های مناطق گرمسیر و مرکزی استان اصفهان

خودداری از ذخیره سازی محصول برداشت شده درفضای باز

کشت گیاهان سورگوم، کنجد، ارزن، گلرنگ وآفتابگردان درمناطقی دارای بحران کم آبی

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

قرار دادن آب کافی و سالم جهت شرب دام ها با توجه به افزایش دمای هوا و آسیب پذیری دام ها به علت تنش گرما

زنبور داری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد

منابع طبیعی:

خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده

استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان رضوی در روز های دوشنبه، پنج شنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید و در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز چهار شنبه به دلیل وزش باد و در استان خراسان شمالی در روز های دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش و وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

مبارزه شيميايي جهت مقابله با لكه غربالي و آنتراكنوز و سفيدك سطحي در باغات آلوده

برداشتن پوشش خزانه ها به مدت ۴ الی ۶ ساعت جهت هوادهی

تسریع در انتقال نشاء به مزارع (گوجه فرنگي، فلفل، پياز و ... )

زراعی:

مدیریت آبیاری در زراعت های گندم و جو برای مقابله با تنش های رطوبتی از جمله باد زدگی

كنترل آب كرت هاي شاليزارهايي كه جهت نشاء اختصاص داده شده

اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی

انجام عملیات برداشت غلات در اواسط روز به جهت مناسب بودن میزان دما و رطوبت و کاهش ریزش بذر

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

انتقال دام از قشلاق به ييلاق با اتخاذ تدابير لازم

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد

اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلف شدن زنبورها

منابع طبیعی:

خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده

ماشین آلات کشاورزی:

ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم

استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دو شنبه تا جمعه به دلیل وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه و مگس سفید

کنترل لیسه ریشه درختان در مناطق آلوده

استفاده از روش های غیرشیمیایی، مانند فرمون، تله نوری و سمبه زنی و هرس شاخه های آلوده جهت مبارزه با آفت کرم خراط

جهت مبارزه با آفت مگس جالیز، روزانه میوه های آلوده به آفت را جمع آوری و نسبت به انهدام یا دفع کردن آنها اقدام گردد

برداشت گل محمدی در ساعات اولیه روز

استفاده از کودهای پتاسه با درصد بالا در نخلستان ها جهت کاهش خشکیدگی خرما در مناطق شرقی استان کرمان

استفاده از کولتیواتور جهت دفع مکانیکی علف های هرز و خاک دهی پای بوته ها به همراه مصرف کودهای سرک ازته در مزارع سیب زمینی کشت اول

ردیابی و مبارزه آفت پسیل مرکبات در مناطق کانونی آن در شهرهای جنوبی با کسب نظر کارشناسان مربوطه

انتقال نهال های گلدانی به باغات

زراعی:

مدیریت آبیاری در زراعت های گندم و جو برای مقابله با تنش های رطوبتی از جمله باد زدگی

مبارزه با علف هرز و بیماریهای قارچی مانند قارچ فوزاریوم در مزارع

دام داری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد

ماشین آلات کشاورزی:

ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم

استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های فارس و هرمزگان از روز دو شنبه تا جمعه و در استان بوشهر در روز سه شنبه به دلیل وزش باد

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه

گوگرد پاشی تاکستان ها آلوده به سفیدک سطحی برای مبارزه با آن در ساعات خنک روز(ساعات ابتدایی یا پایانی)

استفاده از چسب هرس در محل سرشاخه های شکسته شده ناشی از وزش باد

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد

شیلات:

خودداری از انجام عملیات صید و صیادی در استان بوشهر در روز دوشنبه به دلیل مواج بودن دریا

استان های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دو شنبه تا جمعه به دلیل وزش باد

آبیاری مزارع هندوانه و خربزه با توجه به گرم شدن هوا طی روز های آینده

تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه

مبارزه با علف هاي هرز بین درختان و مسیرهاي آبیاري جهت كاهش هدر رفت آب

آبیاری باغات، مزارع سبزی و صیفی با توجه به افزایش دمای هوا

مبارزه با آفات و بیماریهای باغات میوه

زراعی:

خودداری از آتش زدن بقایای مزارع و کاه و کلش به سبب فقر خاک و احتمال آتش سوزی عرصه های منابع طبیعی

کاشت محصول ماش به عنوان کود سبز پس از برداشت گندم جهت افزایش حاصلخیزی خاک در استان خوزستان

استفاده از زنبور پارازیتوئید براكون جهت مبارزه با کرم ذرت بهاره

برداشت سریع مزارع رسیده گندم جهت جلوگیری از ریزش گندم با توجه به افزایش دما و از دست رفتن رطوبت دانه در استان ایلام

خودداری از برداشت گندم و جو در اوایل صبح و هنگام غروب با توجه به افزایش درصد رطوبت هوا

دام داری و مرغداری:

تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به منظور خنک نمودن آنها

قرار دادن آب کافی و سالم جهت شرب دام ها با توجه به افزایش دمای هوا و آسیب پذیری دام ها به علت تنش گرما

زنبورداری:

محافظت از کندوها در برابر وزش باد