نامه ۳۰۶ عضو هیأت علمی به ابتکار درباره محصولات تراریخته

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن نامه متخصصان ژنتیک، بیوتکنولوژی، کشاورزی و محیط زیست، خطاب به معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آمده است:

« امروزه صورت مساله غذا برای بشر متمدن عبارت است از «تامین غذای سالم، کافی و با کیفیت برای جمعیت روزافزون، بدون صدمه بیشتر به محیط زیست، اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی در زمینی که ظرفیت آن برای پذیرش آلودگی و ناهنجاری رو به پایان است». نگاهی کوتاه به این صورت مساله، ما را به این واقعیت رهنمون می‌سازد که بشر در حوزه تامین غذا با یک ابرچالش مواجه است.

حل چنین صورت مساله دشواری نیازمند اشراف بر معادلات بسیار پیچیده حاکم بر زندگی و مناسبات جمعیت ۷ میلیارد نفری ساکن در دهکده‌ای به نام «جهان» و تنظیم استراتژی‌های پیشرفته مدیریت تلفیقی و توسعه پایدار است. استراتژی‌هایی که هیچ یک از توانمندیها و دستاوردهای دانش بشری اعم از سنتی و غیرسنتی، مرسوم و غیرمرسوم، پیشرفته و غیرپیشرفته، ارگانیک و غیرارگانیک را مطرود یا منسوخ ندانسته و هر یک را به جای خود، در یک سیستم هماهنگ و یکپارچه با حداکثر بهره‌وری مورد استفاده قرار دهند.

در این اثنا، فناوری مهندسی ژنتیک گیاهان زراعی، باغی و جنگلی (گیاهان تراریخته) به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین رهآوردهای دانش بشری در حوزه کشاورزی شناخته می‌شود. قابلیت‌هایی همچون استفاده از توان ذاتی طبیعت برای کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی بدون نیاز به استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی سنتزی، ازدیاد کمیت و کیفیت محصول در واحد سطح، ارزش افزوده، کمک به حفظ محیط زیست و تنوع زیستی، و قابلیت تنظیم و نظارت، محصولات GMO (فرآورده‌های مهندسی ژنتیک شده) را با معیارهای موردنظر بشر برای حل «چالش غذا» همسو کرده است.

این فناوری را به جرات می‌توان تنها فناوری مدرن بشر دانست که دانش ایمنی را همزاد با خود داشته است و هیچ گامی از پیشرفت را بدون بررسی جنبه های ایمنی و کیفیت برتر، محیط زیست و تنوع زیستی بر نداشته است.

مهندسی ژنتیک روز دنیا، مهندسی ژنتیک مبتنی بر استانداردهای ایمنی‌زیستی است. این فناوری کلیه چالش‌های پیش روی خود را از طریق تغییر و تحول در روش‌های فنی و یا از طریق پذیرش دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه نظارتی پشت سر گذاشته است. به این دلیل است که دولت‌ها و سرمایه‌گذاران حوزه کشاورزی در سراسر جهان، فناوری گیاهان تراریخته را به‌عنوان یک فناوری پیشرو و توانمند در راستای غلبه بر چالش‌های پیش روی بشر در حوزه سلامت و امنیت غذا، مورد توجه قرار داده‌اند.

کشت گیاهان تراریخته توسط بیش از ۱۸ میلیون کشاورز در بیش از ۱۸۰ میلیون هکتار از حاصلخیزترین اراضی زراعی در ۲۸ کشور از پنج قاره جهان، کسب مجوز مصرف ۷۱ محصول تراریخته در اتحادیه اروپایی و مصرف این محصولات در قریب به ۲۰۰ کشور جهان را می‌توان نمود بارز این توجه و استقبال دانست.

کشورهایی که در بین آنها از پیشرفته‌ترین تا عقب‌مانده‌ترین کشورها و کشاورزانی که در بین آنها از ثروتمندترین تا فقیرترین کشاورزان را می‌توان دید. این فناوری از قابلیت‌های بسیار زیادی برای کمک به افزایش امنیت غذایی و بنیه اقتصادی در کشورهای پیشروی در حال توسعه از جمله ایران برخوردار است. در سال های اخیر شاهد هستیم که کشورهایی نظیر برزیل، آرژانتین، هند و پاکستان سهم بسیار ویژه‌ای برای فناوری تولید محصولات تراریخته در برنامه‌های توسعه کشاورزی خود در زمان حال و آینده قائل شده‌اند.

مهندسی ژنتیک گیاهی در ایران پس از طلوع و خیزشی تحسین برانگیز در سال‌های گذشته که با تولید و رهاسازی اولین محصول تراریخته ایرانی در مدت زمانی کوتاه همراه بود، یک دوره نسبتا طولانی سکون تاثربرانگیز ناشی از تغییر سلایق و رویکردهای مدیریتی را سپری کرد. با این حال، محققان پرتلاش مهندسی ژنتیک کشور در دوران کم‌توجهی و بی‌توجهی نیز از رسالت خود مبنی بر توسعه فناوری بومی و ملی تولید محصولات تراریخته دست بر نداشتند و با استفاده از امکانات و فرصت‌های حداقلی، افتخارات حداکثری آفریدند.

اگر چند سال قبل، برنج تراریخته تنها محصول تراریخته ملی برای مبارزه با سونامی مصرف سموم کشاورزی در کشور بود، اکنون پنبه و چغندرقند تراریخته ایرانی نیز آماده خدمت به کشاورزی مملکت بوده و چند محصول فاخر دیگر نیز در راهند. اکنون در سایه سیاست‌های مدبرانه دست‌اندرکاران دلسوز دولت تدبیر و امید از شخص ریاست جمهوری تا وزیر و معاونان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، ستاد توسعه زیست فناوری، انجمن‌های علمی و خانه کشاورز، فناوری گیاهان تراریخته می‌رود که دورانی از شکوفایی مجدد را در کشور تجربه کند.

شاخص‌ترین شاهد این مدعی را می‌توان پیام دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، به هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی دانست که «امروز استفاده از فناوری‌های بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک نه تنها یک ضرورت بلکه انتخابی هوشمندانه و آگاهانه برای حل معضلات غذایی و بهداشتی و محیط زیستی کشور محسوب می‌شوند که غفلت در دستیابی و استفاده از این فناوری‌ها به یقین می‌تواند موجب شماتت ما توسط نسل آینده شود».

اکنون، با توجه به مواهب فراوانی که این فناوری می‌تواند برای کشور به ارمغان آورد، همه امیدواریم که منحنی توسعه مهندسی ژنتیک در ایران به اصطلاح اهالی ریاضیات سینوسی نباشد و این خیزش دوباره با توسعه‌ای روزافزون و پایدار همراه شود.

با این حال، شنیده‌ها و دیده‌ها حاکی از آن است که هنوز هم در سطوح مختلف سازمان مهم و تاثیرگذار حفاظت محیط زیست که سرکارعالی هدایت آن را بر عهده دارید، تردیدهای جدی نسبت به موضوع تثبیت و توسعه فناوری بومی گیاهان تراریخته در کشور وجود دارد.

نکته قابل تامل در این موضوع آن است که در تمام این سال‌ها هیچ گونه مجالی برای ایجاد تعامل سازنده بین سازمان حفاظت محیط زیست و جامعه مهندسی ژنتیک کشور ایجاد نشده است تا زمینه‌ساز رفع ابهامات باشد. این وضعیت، فضایی استراتژیک را برای عده‌ای معلوم‌الحال، مهیا کرده است تا با فرافکنی، انتقال اطلاعات غیرعلمی و غیرواقعی و سوءاستفاده از عناوین ارزشمندی همچون کشاورزی ارگانیک (با احترام به متولیان و دست‌اندرکاران واقعی کشاورزی ارگانیک در کشور) به مهندسی دیدگاه مدیران تاثیرگذار پرداخته و نگرشی منفی را نسبت به موضوع گیاهان تراریخته در سطوح مختلف سازمان حفاظت محیط زیست نهادینه کنند. البته خود حضرتعالی نیز با انتصاب یکی از سرشناس ترین و فناوری هراس ترین مدیران به عنوان مشاور خود در این زمینه به تشدید وخامت اوضاع کمک کرده اید.

لذا در راستای عمل به تعهدی که همه ما در قبال ساختن ایرانی آباد برای ملتی مسلمان و آزاد داریم و این تعهد چیزی جز عمل به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی نیست.

از سرکارعالی تقاضا داریم تا با پذیرش دعوت جامعه علمی کشور در راستای رفع نیازهای محیط زیست و تنوع زیستی و حق برخورداری ملت از امنیت غذایی و غذای پاک و سالم با نمایندگان جامعه مهندسی ژنتیک گیاهی کشور از ستاد توسعه زیست فناوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرجع ملی ایمنی زیستی، مراکز تحقیقات ملی، دانشگاههای مادر و انجمن‌های ملی همدلی کرده و اجازه ندهید تا برچسب فناوری‌هراسی و ممانعت از توسعه علمی کشور، سوابق درخشان سرکارعالی را مخدوش کند.

امید است که در سایه تعامل مستقیم و سازنده سازمان محیط زیست و جامعه مهندسی ژنتیک گیاهی، برگی زرین به دفتر همدلی و همزبانی پیوست شود و سازمان حفاظت محیط زیست با درایت و مدیریت سرکارعالی در کنار سایر سازمان‌ها و نهادهای متولی، همکار توسعه و تثبیت فناوری بومی گیاهان تراریخته و محصولات GMO در کشور در سایه قانون ملی ایمنی زیستی ایران باشد.»

اسامی امضا کنندگان این نامه به شرح زیر است:

لیست اسامی امضا‌کنندگان نامه (اصل امضاها نزد قطب علمی تنش‌های محیطی در غلات به امانت موجود است.)

ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرتبه موسسه سمت اجرایی

۱ دکتر عیسی کلانتری فیزیولوژی گیاهی استاد خانه کشاورز دبیرکل خانه کشاورز

۲ دکتر سیروس زینلی بیوتکنولوژی استاد انستیتو پاستور رئیس انجمن بیوتکنولوژی ایران

۳ دکتر محمود تولایی بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه بقیه اله رئیس انجمن ژنتیک ایران

۴ دکتر محمد حسین صنعتی بیوتکنولوژی استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زیست فناوری

۵ دکتر نیراعظم خوش خلق سیما بیوتکنولوژی دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

۶ دکتر سید قاسم حسینی سالکده بیوتکنولوژی دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی معاون پژوهشی

۷ دکتر محمدعلی ملبوبی بیوتکنولوژی دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زیست فناوری

۸ دکتر سید‌ابوالحسن شاهزاده‌فاضلی بیوتکنولوژی دانشیار مرکز ذخایر ژنتیکی رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

۹ دکتر علی رضا بندانی زیست شناسی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان رئیس دانشگاه

۱۰ دکتر مختار جلالی بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس معاون آموزشی دانشگاه

۱۱ دکتر منصور امیدی اصلاح نباتات استاد دانشگاه تهران نایب رئیس انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات

۱۲ دکتر سید امیر موسوی بیوتکنولوژی دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک رئیس پژوهشکده کشاورزی

۱۳ دکتر محمد جواد آروین باغبانی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان رئیس پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته کرمان

۱۴ دکتر محسن ابراهیمی بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه تهران عضو هیات علمی

۱۵ دکتر حسین علی رامشینی اصلاح نباتات استادیار دانشگاه تهران عضو هیات علمی

۱۶ دکتر مسعود توحیدفر بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی عضو هیات علمی

۱۷ دکتر اسداله احمدی خواه بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی عضو هیات علمی

۱۸ دکتر عباس سعیدی بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی عضو هیات علمی

۱۹ دکتر ناصر فرخی بیولوژی سلولی استادیار دانشگاه شهید بهشتی عضو هیات علمی

۲۰ دکتر ابوالقاسم محمدی اصلاح نباتات استاد دانشگاه تبریز مدیر قطب مولکولی اصلاح مولکولی غلات

۲۱ دکتر مصطفی ولی زاده اصلاح نباتات استاد دانشگاه تبریز عضو هیات علمی

۲۲ دکتر سیامک علوی بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه تبریز عضو هیات علمی

۲۳ دکتر بهرام باغبان بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه تبریز عضو هیات علمی

۲۴ دکترابراهیم دورانی بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه تبریز عضو هیات علمی

۲۵ دکتر محمود تورجی اصلاح نباتات استاد دانشگاه تبریز مدیر گروه به نژادی و بیوتکنولوژی

۲۶ دکتر ناصر مهنا اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه تبریز عضو هیات علمی

۲۷ دکتر علی بنده حق اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه تبریز عضو هیات علمی

۲۸ دکتر جابر پناهنده باغبانی دانشیار دانشگاه تبریز عضو هیات علمی

۲۹ دکتر عباس عالم زاده بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه شیراز عضو هیات علمی

۳۰ دکتر حسن صالحی باغبانی استاد دانشگاه شیراز عضو هیات علمی

۳۱ دکتر الهه توکل بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه شیراز عضو هیات علمی

۳۲ دکتر علی دادخدایی بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه شیراز عضو هیات علمی

۳۳ دکتر هومن راضی بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه شیراز عضو هیات علمی

۳۴ دکتر علی قرقانی باغبانی استادیار دانشگاه شیراز عضو هیات علمی

۳۵ دکتر اکبر کرمی باغبانی استادیار دانشگاه شیراز عضو هیات علمی

۳۶ مهندس حسین امین اصلاح نباتات مربی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس عضو هیات علمی

۳۷ دکتر بابک ناخدا ژنتیک ملکولی گیاهی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی رئیس بخش فیزیولوژی مولکولی

۳۸ دکتر محمد امین حجازی بیوتکنولوژی دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی عضو هیات علمی

۳۹ دکتر اکرم صادقی بیوتکنولوژی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی عضو هیات علمی

۴۰ دکتر پژمان آزادی بیوتکنولوژی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی معاون پژوهشی موسسه علوم باغبانی

۴۱ دکتر محمدرضا غفاری بیوتکنولوژی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی رئیس بخش زیست شناسی سامانه ها

۴۲ دکتر مریم شهبازی بیوتکنولوژی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی عضو هیات علمی

۴۳ دکتر مطهره محسن پور بیوتکنولوژی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مدیر گروه مهندسی ژنتیک

۴۴ دکتر فضل الله افراز بیوتکنولوژی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی رئیس بخش بیوتکنولوژی شمال

۴۵ دکتر مهرشاد زین العابدینی بیوتکنولوژی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مدیرکل پژوهشی پژوهشکده

۴۶ دکترسید الیاس مرتضوی بیوتکنولوژی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی عضو هیات علمی

۴۷ دکتر مریم هاشمی بیوتکنولوژی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مدیر گروه ریز سازواره ها

۴۸ دکتر محمد مدنی بیوتکنولوژی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی عضو هیات علمی

۴۹ دکتر کتایون زمانی ژنتیک مولکولی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی عضو هیات علمی

۵۰ دکتر زهراسادات شبر بیوتکنولوژی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی عضو هیات علمی

۵۱ دکتر پریسا کوباز بیوتکنولوژی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی عضو هیات علمی

۵۲ دکتر شهره آریایی نژاد بیوشیمی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی عضو هیات علمی

۵۳ دکتر لیلا مامنی نانوتکنولوژی استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی رئیس بخش نانوتکنولوژی

۵۴ دکتر علی¬رضا ترنگ ژنتیک استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی عضو هیات علمی

۵۵ دکتر وحید شریفی بیوتکنولوژی استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک عضو هیات علمی

۵۶ دکتر بیژن بمبئی بیوتکنولوژی استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک عضو هیات علمی

۵۷ دکتر عباس قمری زارع اصلاح نباتات دانشیار موسسه تحقیقات جنگل و مراتع عضو هیات علمی

۵۸ دکتر علی اشرف جعفری اصلاح نباتات استاد موسسه تحقیقات جنگل و مراتع عضو هیات علمی

۵۹ دکتر شاهین واعظی اصلاح نباتات استادیار بانک ژن گیاهی ملی ایران عضو هیات علمی

۶۰ دکتر محمد حسین فتوکیان اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه شاهد تهران رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد

۶۱ دکتر علیرضا رضا زاده بیوشیمی استادیار دانشگاه شاهد تهران عضو هیات علمی

۶۲ دکتر سید عبدالله هاشمی بیماری شناسی گیاهی استادیار دانشگاه شاهد تهران عضو هیات علمی

۶۳ دکتر مجید امینی فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه شاهد تهران عضو هیات علمی

۶۴ دکتر اورنگ خادمی فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار دانشگاه شاهد تهران عضو هیات علمی

۶۵ دکتر شاهپور خانقلی بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه شاهد تهران عضو هیات علمی

۶۶ دکتر ایمان روح اللهی اصلاح گیاهان زراعی استادیار دانشگاه شاهد تهران عضو هیات علمی

۶۷ دکتر یاور شرفی اصلاح درختان میوه استادیار دانشگاه شاهد تهران عضو هیات علمی

۶۸ دکتر امیر حمدناب اصلاح نباتات استادیار دانشگاه شاهد تهران عضو هیات علمی

۶۹ دکتر جابر کریمی بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه شاهد تهران عضو هیات علمی

۷۰ دکتر علاالدین کردنائیچ بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه شاهد تهران عضو هیات علمی

۷۱ دکتر حسین معصومی بیماری شناسی گیاهی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان رئیس دانشکده کشاورزی

۷۲ دکتر قاسم محمدی نژاد اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان مدیر قطب علمی تنش-های محیطی در غلات

۷۳ دکتر محمدجواد آروین تولیدات گیاهی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان معاون دانشگاه تحصیلات تکمیلی¬کرمان

۷۴ دکتر شهرام پورسیدی مهندسی ژنتیک دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان معاون اداری دانشکده کشاورزی

۷۵ دکتر روح الله عبدالشاهی اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان مدیرگروه زراعت و اصلاح نباتات

۷۶ دکتر جعفر ذوالعلی بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان رئیس آزمایشگاه مرکزی

۷۷ دکتر محمدرضا محمدآبادی بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان عضو هیات علمی

۷۸ دکتر حمیدرضا کاووسی بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان مدیر گروه بیوتکنولوژزی

۷۹ دکتر علی کاظمی پور بیوانفورماتیک استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان عضو هیات علمی

۸۰ دکتر افسانه محکمی بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان عضو هیات علمی

۸۱ دکتر سونیا عقیقی بیماری شناسی گیاهی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان عضو هیات علمی

۸۲ دکتر مهدی منصوری بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان عضو هیات علمی

۸۳ دکتر مهدی مهیجی اصلاح نباتات استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان عضو هیات علمی

۸۴ دکتر محمد جعفرآقایی اصلاح نباتات استادیار موسسه علوم باغبانی معاون موسسه

۸۵ دکتر منیره رحیمی اصلاح نباتات استادیار دانشگاه پیام نور تهران عضو هیات علمی

۸۶ دکتر محمدرضا صفرنژاد بیوتکنولوژی استادیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور رئیس بخش بیوتکنولوژی شمال شرق

۸۷ دکتر مهدی زهراوی اصلاح نباتات استادیار موسسه تحقیقات اصلاح بذر عضو هیات علمی

۸۸ دکتر اسکندر امیدی نیا بیوتکنولوژی پزشکی استاد انستیتو پاستور ایران معاون پژوهشی

۸۹ دکتر علیرضا زبرجدی اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه عضو هیات علمی

۹۰ دکتر دانیال کهریزی اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه عضو هیات علمی

۹۱ دکتر صحبت بهرامی نژاد اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه عضو هیات علمی

۹۲ دکتر حسین دشتی اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان عضو هیات علمی

۹۳ دکتر محسن محمودنیا بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان عضو هیات علمی

۹۴ دکتر علی اکبر محمدی میریک اصلاح نباتات استادیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان معاون آموزشی دانشکده

۹۵ دکتر خلیل ملک زاده بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان عضو هیات علمی

۹۶ دکتر ضیاء الدین میرحسینی بیوتکنولوژی استاد دانشگاه گیلان معاون پژوهشی دانشگاه

۹۷ دکتر آقا فخر میرلوحی اصلاح نباتات استاد دانشگاه صنعتی اصفهان معاون پژوهشی دانشکده

۹۸ دکتر رضا شیرزادیان خرم آباد ژنتیک ملکولی گیاهی استادیار دانشگاه گیلان عضو هیات علمی

۹۹ دکتر مهدی سوهانی مهندسی ژنتیک استادیار دانشگاه گیلان عضو هیات علمی

۱۰۰ دکتر علی اعلمی مهندسی ژنتیک استادیار دانشگاه گیلان عضو هیات علمی

۱۰۱ دکتر پیمان نوروزی اصلاح نباتات دانشیار موسسه تحقیقات چغندر قند عضو هیات علمی

۱۰۲ دکتر مهرزاد اله قلی پور اصلاح نباتات استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور عضو هیات علمی

۱۰۳ دکتر شاهرخ قوتی بیوتکنولوژی استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور عضو هیات علمی

۱۰۴ دکتر مریم حسینی اصلاح نباتات استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور عضو هیات علمی

۱۰۵ دکتر کبری تجددی طلب صنایع غذایی استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور عضو هیات علمی

۱۰۶ دکتر علی اکبر عبادی ژنتیک استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور عضو هیات علمی

۱۰۷ دکتر محمد ربیعی فیزیولوژی گیاهی استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور عضو هیات علمی

۱۰۸ مهندس مهران غلامی اصلاح نباتات مربی موسسه تحقیقات برنج کشور عضو هیات علمی

۱۰۹ مهندس محسن قدسی اصلاح نباتات مربی موسسه تحقیقات برنج کشور عضو هیات علمی

۱۱۰ مهندس حسین رحیم سروش اصلاح نباتات مربی موسسه تحقیقات برنج کشور عضو هیات علمی

۱۱۱ مهندس ناصر شرفی اصلاح نباتات مربی موسسه تحقیقات برنج کشور عضو هیات علمی

۱۱۲ مهندس هوشنگ دهقان زاده ژنتیک مربی موسسه تحقیقات برنج کشور عضو هیات علمی

۱۱۳ مهندس محمد حسن زاده زیست دریا مربی موسسه تحقیقات برنج کشور عضو هیات علمی

۱۱۴ مهندس محمد ناخدایی ژنتیک مربی موسسه تحقیقات برنج کشور عضو هیات علمی

۱۱۵ مهندس شاپور عبدالهی بیوتکنولوژی محقق موسسه تحقیقات برنج کشور عضو هیات علمی

۱۱۶ مهندس سهیل اکبرزاده اصلاح نباتات محقق موسسه تحقیقات برنج کشور عضو هیات علمی

۱۱۷ مهندس ابراهیم رجب زاده صنایع غذایی مربی موسسه تحقیقات برنج کشور عضو هیات علمی

۱۱۸ دکتر درمحمد کردی ژنتیک مولکولی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان معاون پژوهشی دانشگاه

۱۱۹ دکتر محمود سلوکی بیوتکنولوژی استاد دانشگاه زابل رئیس پژوهشگاه

۱۲۰ دکتر محمد حسین سنگتراش زیست شناسی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان عضو هیات علمی

۱۲۱ دکتر علی شهرکی فارماکولوژی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان عضو هیات علمی

۱۲۲ دکتر آدم ترکمن زهی ژنتیک استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان عضو هیات علمی

۱۲۳ دکتر علی رضا عینعلی زیست شناسی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان عضو هیات علمی

۱۲۴ دکتر محرم ولیزاده بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان عضو هیات علمی

۱۲۵ دکتر بهروز نارویی زیست شناسی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان عضو هیات علمی

۱۲۶ دکتر حمیده سراوانی بیوشیمی استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان عضو هیات علمی

۱۲۷ دکتر خلیل عالمی سعید مهندسی ژنتیک دانشیار دانشگاه رامین خوزستان عضو هیات علمی

۱۲۸ دکتر علیرضا شافعی نیا اصلاح نباتات استادیار دانشگاه رامین خوزستان عضو هیات علمی

۱۲۹ دکتر هنگامه طاهری اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه رامین خوزستان عضو هیات علمی

۱۳۰ دکتر پیام پورمحمدی اصلاح نباتات استادیار دانشگاه رامین خوزستان عضو هیات علمی

۱۳۱ دکتر اسماعیل قاسمی گوجانی اصلاح نباتات استادیار دانشگاه رامین خوزستان عضو هیات علمی

۱۳۲ دکتر محمد فرخاری اصلاح نباتات استادیار دانشگاه رامین خوزستان عضو هیات علمی

۱۳۳ دکتر علی اشرف مهرابی اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه ایلام عضو هیات علمی

۱۳۴ دکتر آرش فاضلی اصلاح نباتات استادیار دانشگاه ایلام عضو هیات علمی

۱۳۵ دکتر جواد عرفانی مقدم باغبانی استادیار دانشگاه ایلام عضو هیات علمی

۱۳۶ دکتر خشنود نورالهی قارچ شناسی استادیار دانشگاه ایلام عضو هیات علمی

۱۳۷ دکتر زهرا طهماسبی اصلاح نباتات استادیار دانشگاه ایلام عضو هیات علمی

۱۳۸ دکتر حمید حسینیان خوشرو اصلاح نباتات استادیار دانشگاه ایلام عضو هیات علمی

۱۳۹ دکتر علی آرمینیان اصلاح نباتات استادیار دانشگاه ایلام عضو هیات علمی

۱۴۰ مهندس جبار جمالی اصلاح و ژنتیک دام مربی دانشگاه ایلام عضو هیات علمی

۱۴۱ دکتر محمود ملکی بیوتکنولوژی استادیار پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته عضو هیات علمی

۱۴۲ دکترسعید میرزایی بیوتکنولوژی استادیار پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته عضو هیات علمی

۱۴۳ دکتر سید احمد سادات نوری اصلاح نباتات استاد دانشگاه تهران عضو هیات علمی

۱۴۴ دکتر بهروز شیران بیوتکنولوژی استاد دانشگاه شهرکرد عضو هیات علمی

۱۴۵ دکتر سعداله هوشمند اصلاح نباتات استاد دانشگاه شهرکرد عضو هیات علمی

۱۴۶ دکتر احسان شهبازی اصلاح نباتات استادیار دانشگاه شهرکرد عضو هیات علمی

۱۴۷ دکتر صادق شیریان دامپزشکی استادیار دانشگاه شهرکرد عضو هیات علمی

۱۴۸ دکتر مصطفی حیدری ژنتیک ملکولی گیاهی استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود عضو هیات علمی

۱۴۹ دکتر امین ابراهیمی ژنتیک ملکولی گیاهی استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود عضو هیات علمی

۱۵۰ دکتر زیبا قسیمی حق فیزیولوژی و اصلاح سبزی استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود عضو هیات علمی

۱۵۱ دکتر مهدیه پارسائیان اصلاح نباتات استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود عضو هیات علمی

۱۵۲ دکتر شاهرخ قرنجیک ژنتیک ملکولی استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود عضو هیات علمی

۱۵۳ دکتر حسن فرحبخش فیزیولوژی گیاهی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان عضو هیات علمی

۱۵۴ دکتر علی اکبر مقصودی مود فیزیولوژی گیاهی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان عضو هیات علمی

۱۵۵ دکتر لیلا فهمیده اصلاح نباتات استادیار دانشگاه زابل عضو هیات علمی

۱۵۶ دکتر نفیسه مهدی نژاد اصلاح نباتات استادیار دانشگاه زابل عضو هیات علمی

۱۵۷ دکتر عاطفه صبوری اصلاح نباتات استادیار دانشگاه گیلان عضو هیات علمی

۱۵۸ دکتر احمدرضا دادرس اصلاح نباتات استادیار موسسه علوم باغبانی عضو هیات علمی

۱۵۹ دکترمحسن خدادادی بیوتکنولوژی دانشیار موسسه علوم باغبانی عضو هیات علمی

۱۶۰ دکتر فاطمه ذاکر تولایی بیوتکنولوژی استادیار دانشکده کشاورزی شیروان عضو هیات علمی

۱۶۱ دکتر بهمن پناهی باغبانی دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

۱۶۲ دکتر ناصر عرب زاده اکوفیزیولوژی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان معاون پژوهشی مرکز

۱۶۳ دکتر حمید نجفی نژاد فیزیولوژی گیاهان زراعی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۶۴ دکتر محمدعلی جواهری اکولوژی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۶۵ دکتر پیروز شاکری علوم دامی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۶۶ مهندس غلامحسین رحمانی مرتعداری مربی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۶۷ مهندس غلامرضا کدوری گیاهان داروئی مربی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۶۸ دکتر داود درویشی زیدآبادی اصلاح نباتات استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۶۹ دکتر ذبیح الله راوری اصلاح نباتات استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۷۰ مهندس لادن شفیعی علوم زیستی مربی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۷۱ مهندس حسین مرادی علوم زیستی مربی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۷۲ دکتر ابوالفضل گلشنی صنایع غذایی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۷۳ مهندس نادر کوهی علوم زیستی مربی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۷۴ مهندس هادی زهدی حشره شناسی کشاورزی مربی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۷۵ مهندس مهدی ناصری حشره شناسی کشاورزی مربی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۷۶ مهندس محمد شریفی مرتعداری مربی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۷۷ مهندس منصوره خداشناس فیزیولوژی گیاهی مربی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۷۸ مهندس نادر فروغ عامری ژنتیک و اصلاح دام مربی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۷۹ مهندس نجمه کارگر ژنتیک و اصلاح دام مربی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۸۰ مهندس سید مجتبی سید مومن تغذیه دام مربی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۸۱ مهندس علی جان آبکار منابع طبیعی مربی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۸۲ دکتر یوسف امامی پور بیوتکنولوژی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان عضو هیات علمی

۱۸۳ دکتر عبدالکریم زارعی بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه جهرم مدیرگروه بیوتکنولوژی

۱۸۴ دکتر مجاهد کمالی زاده بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه جهرم عضو هیات علمی

۱۸۵ دکتر حسین صبوری اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه گنبد مدیر امور پژوهشی دانشگاه

۱۸۶ دکتر حسین حسینی مقدم بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه گنبد عضو هیات علمی

۱۸۷ دکتر محمدرضا معین زاده اصلاح نباتات استادیار دانشگاه گنبد عضو هیات علمی

۱۸۸ دکتر لیلا آهنگر بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه گنبد عضو هیات علمی

۱۸۹ دکتر مسعود دهداری اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه یاسوج رئیس دانشکده کشاورزی

۱۹۰ دکتر مصطفی محقق دولت آبادی اصلاح نژاد دام دانشیار دانشگاه یاسوج عضو هیات علمی

۱۹۱ دکتر اسد معصومی اصل اصلاح نباتات استادیار دانشگاه یاسوج عضو هیات علمی

۱۹۲ دکتر رضا امیری فهلیانی اصلاح نباتات استادیار دانشگاه یاسوج عضو هیات علمی

۱۹۳ دکتر پیام فیاض اصلاح گیاهان جنگلی استادیار دانشگاه یاسوج عضو هیات علمی

۱۹۴ دکتر احمد فرهاد طالبی بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه سمنان عضو هیات علمی

۱۹۵ دکتر بهمن بهرام نژاد بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه کردستان عضو هیات علمی

۱۹۶ دکتر همایون کانونی اصلاح نباتات استادیار دانشگاه کردستان رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی

۱۹۷ دکتر یاور وفایی بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه کردستان عضو هیات علمی

۱۹۸ دکتر هدیه بدخشان اصلاح نباتات استادیار دانشگاه کردستان عضو هیات علمی

۱۹۹ دکتر علی پاکدین پاریزی بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی ساری عضو هیات علمی

۲۰۰ دکتر ولی اله قاسمی عمران بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی ساری عضو هیات علمی

۲۰۱ دکتر علی دهستانی کارگر اصلاح نباتات استادیار دانشگاه علوم کشاورزی ساری عضو هیات علمی

۲۰۲ دکتر حمید نجفی بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی ساری عضو هیات علمی

۲۰۳ دکتر ایوب فرهادی ژنتیک و اصلاح دام استادیار دانشگاه علوم کشاورزی ساری عضو هیات علمی

۲۰۴ دكتر سیمین نصرتی بیماری شناسی گیاهی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی یزد عضو هیات علمی

۲۰۵ دکتر حسین واعظی اصلاح نباتات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی یزد عضو هیات علمی

۲۰۶ دكتر امید جوهرچی آفات گیاهی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی یزد عضو هیات علمی

۲۰۷ دکتر آسا ابراهیمی بیوتکنولوژی استادیار علوم و تحقیقات تهران عضو هیات علمی

۲۰۸ دکتر علی اطمینان اصلاح نباتات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه عضو هیات علمی

۲۰۹ دکتر مهدی روزرخ زراعت استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه عضو هیات علمی

۲۱۰ دکتر فروغ محمدی کلینیکال پاتولوژی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه عضو هیات علمی

۲۱۱ دکتر علی مهرابی اصلاح نباتات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه عضو هیات علمی

۲۱۲ دکتر سید احمد حسینی بیوتکنولوژی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه عضو هیات علمی

۲۱۳ دکتر حسین نوروزی شیلات استادیار دانشگاه آزاداسلامی کرمانشاه عضو هیات علمی

۲۱۴ دکتر شیما علائی باغبانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه عضو هیات علمی

۲۱۵ دکتر لیا شوشتری اصلاح نباتات استادیار دانشگاه آزاداسلامی کرمانشاه عضو هیات علمی

۲۱۶ مهندس قباد سلیمی میکروبیولوژی خاک محقق دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه عضو هیات علمی

۲۱۷ دکتر محمدعلی وکیلی سیستماتیک گیاهی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت عضو هیات علمی

۲۱۸ دکتر شهلا سلطانی زیست سلولی ملکولی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت عضو هیات علمی

۲۱۹ دکتر زینب فتوحیان بیماری شناسی گیاهی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت عضو هیات علمی

۲۲۰ دکتر سهیلا کوره پز باغبانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت عضو هیات علمی

۲۲۱ دکتر جابرآقارجبی زراعت استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت عضو هیات علمی

۲۲۲ دکتر حسن سرحدی زراعت استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت عضو هیات علمی

۲۲۳ مهندس فاطمه ابراهیمی اصلاح نباتات مربی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت عضو هیات علمی

۲۲۴ مهندس غلامعباس محمدی اصلاح نباتات مربی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت عضو هیات علمی

۲۲۵ دکتر سید علی طباطبایی اصلاح نباتات دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی یزد رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

۲۲۶ دکتر سید محمدتقی طباطبایی زراعت دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی یزد عضو هیات علمی

۲۲۷ دکتر ناصر باغستانی مرتعداری دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی یزد عضو هیات علمی

۲۲۸ دکتر غلامحسن رنجبر زراعت استادیار مرکز ملی شوری یزد عضو هیات علمی

۲۲۹ مهندس مهدی سلطانی زراعت مربی مرکز تحقیقات کشاورزی یزد عضو هیات علمی

۲۳۰ مهندس محمدرضا وظیفه شناس باغبانی مربی مرکز تحقیقات کشاورزی یزد عضو هیات علمی

۲۳۱ مهندس اسماعیل زاده بیماری شناسی گیاهی مربی مرکز تحقیقات کشاورزی یزد عضو هیات علمی

۲۳۲ مهندس جلال سالم کشاورزی مربی مرکز تحقیقات کشاورزی یزد عضو هیات علمی

۲۳۳ مهندس جلال برخورداری منابع طبیعی مربی مرکز تحقیقات کشاورزی یزد عضو هیات علمی

۲۳۴ مهندس کاظم دشتکیان مدیریت بیابان مربی مرکز تحقیقات کشاورزی یزد عضو هیات علمی

۲۳۵ مهندس بمان میرجلیلی مرتعداری محقق مرکز تحقیقات کشاورزی یزد عضو هیات علمی

۲۳۶ دکتر محمد هادی راد باغبانی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی یزد عضو هیات علمی

۲۳۷ مهندس علی میرحسینی علوم گیاهی مربی مرکز تحقیقات کشاورزی یزد عضو هیات علمی

۲۳۸ مهندس مصطفی زارع مرتعداری محقق مرکز تحقیقات کشاورزی یزد عضو هیات علمی

۲۳۹ مهندس معصومه صالحی زراعت محقق مرکز تحقیقات کشاورزی یزد عضو هیات علمی

۲۴۰ دکتر امید کریمی دامپزشکی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی یزد عضو هیات علمی

۲۴۱ دکتر فرهاد دهقانی خاکشناسی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی یزد عضو هیات علمی

۲۴۲ دکتر محمد صادق سعید آبادی دامپزشکی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی یزد عضو هیات علمی

۲۴۳ دکتر احمد آیین فیزیولوژی گیاهی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان

۲۴۴ دکتر علی مدنی زراعت استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان عضو هیات علمی

۲۴۵ دکتر غلامرضا افشارمنش زراعت استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان عضو هیات علمی

۲۴۶ دکتر مهدی آزادوار بیماری شناسی گیاهی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان عضو هیات علمی

۲۴۷ دکتر سمیه رنجبر آفات گیاهی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان عضو هیات علمی

۲۴۸ مهندس یداله میرزایی زراعت مربی مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان عضو هیات علمی

۲۴۹ مهندس سیبگل خوشکام باغبانی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان عضو هیات علمی

۲۵۰ مهندس احمد احمدپور باغبانی مربی مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان عضو هیات علمی

۲۵۱ مهندس جواد سرحدی علوم خاک مربی مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان عضو هیات علمی

۲۵۲ مهندس ام لیلا رشیدی علوم خاک محقق مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان عضو هیات علمی

۲۵۳ مهندس مهری شریف باغبانی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان عضو هیات علمی

۲۵۴ مهندس پروین سالاری باغبانی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان عضو هیات علمی

۲۵۵ مهندس اسماعیل مقبلی علوم زیستی محقق مرکز تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان عضو هیات علمی

۲۵۶ دکتر سارا دژستان اصلاح نباتات استادیار دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل عضو هیات علمی

۲۵۷ دکتر پوراندخت گلکار اصلاح نباتات استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان عضو هیات علمی

۲۵۸ دکتر عباس صلاحی اردکانی بیوتکنولوژی دانشیار مرکز تحقیقات کهکیلویه و بویر احمد رئیس مرکز

۲۵۹ دکتر محمدرضا عظیمی اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه زنجان معاون پژوهشی دانشگاه

۲۶۰ دکتر غلامرضا شریفی بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه هرمزگان عضو هیات علمی

۲۶۱ مهندس فهیمدخت مختاری شیمی استادیار پژوهشگاه استاندارد عضو هیات علمی

۲۶۲ دکتر محسن فرشادفر اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه پیام نور کرمانشاه عضو هیات علمی

۲۶۳ دکتر عبدالحسن کاظمی اخلاق و حقوق پزشکی استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز عضو هیات علمی

۲۶۴ مهدی معلی اخلاق و حقوق مربی پژوهشگاه فرهنگ و ادب اسلامی پژوهشگر

۲۶۵ دکتر حیدر ذوالنوریان زراعت استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه عضو هیات علمی

۲۶۶ مهندس شهاب خوش خوی زراعت مربی جهاد دانشگاهی کرمانشاه مدیر گروه

۲۶۷ دکتر روح الله شریفی گیاهپزشکی استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه عضو هیات علمی

۲۶۸ مهندس خیرالله یاری سلولی و مولکولی مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عضو هیات علمی

۲۶۹ دکتر مجتبی مرتضوی بیوشیمی استادیار پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته عضو هیات علمی

۲۷۰ دکتر اصغر شیروانی حشره شناسی کشاورزی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان معاون پژوهشکده باغبانی

۲۷۱ دکتر امیر سعادت فر علوم مرتع استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان عضو هیات علمی

۲۷۲ دکتر حسین شمسی فیزیولوژی گیاهی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی میبد عضو هیات علمی

۲۷۳ دکتر مهدی رحیمی اصلاح نباتات استادیار پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته عضو هیات علمی

۲۷۴ مهندس ابوذر ابوذری اصلاح نباتات مربی مرکز آموزش کشاورزی مازندران عضو هیات علمی

۲۷۵ دکتر محمداقبال قبادی زراعت استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه عضو هیات علمی

۲۷۶ دکتر رامین حاجیان فر بیماری شناسی گیاهی استادیار موسسه علوم باغبانی عضو هیات علمی

۲۷۷ دکتر کسرا اصفهانی بیوتکنولوژی استادیار پژوهشگاه ملی مهندس ژنتیک و زیست فناوری عضو هیات علمی

۲۷۸ دکتر فاطمه تابنده بیوتکنولوژی استادیار پژوهشگاه ملی مهندس ژنتیک و زیست فناوری عضو هیات علمی

۲۷۹ دکتر سید مسعود هوشمند بیوتکنولوژی استادیار پژوهشگاه ملی مهندس ژنتیک و زیست فناوری عضو هیات علمی

۲۸۰ دکتر کامبیز اکبری بیوتکنولوژی استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری عضو هیات علمی

۲۸۱ دکتر مازیار حبیبی یرکوهی بیوتکنولوژی محقق دانشگاه علوم پزشکی اجا هیات علمی طرح سربازی

۲۸۲ مهندس نادیا بهره مند باغبانی مربی دانشگاه جیرفت عضو هیات علمی

۲۸۳ دکتر عبدال شهریور منابع طبیعی استادیار مرکز تحقیقات کهکیلویه و بویر احمد عضو هیات علمی

۲۸۴ دکتر مجید خزایی منابع طبیعی محقق مرکز تحقیقات کهکیلویه و بویر احمد عضو هیات علمی

۲۸۵ مهندس رهام محتشمی اصلاح نباتات مربی مرکز تحقیقات کهکیلویه و بویر احمد عضو هیات علمی

۲۸۶ دکتر ضرغام عزیزی اصلاح نباتات استادیار مرکز تحقیقات کهکیلویه و بویر احمد عضو هیات علمی

۲۸۷ دکتر فرامرز روزبهی منابع طبیعی استادیار مرکز تحقیقات کهکیلویه و بویر احمد معاون آموزشی مرکز

۲۸۸ مهندس محسن عباس نژاد بیوشیمی مربی مرکز تحقیقات کهکیلویه و بویر احمد عضو هیات علمی

۲۸۹ دکتر شهاب الدین میری نژاد علوم گیاهی استادیار مرکز تحقیقات کهکیلویه و بویر احمد عضو هیات علمی

۲۹۰ دکتر کاووس کشاورزی گیاهپزشکی استادیار مرکز تحقیقات کهکیلویه و بویر احمد عضو هیات علمی

۲۹۱ مهندس سعید خسروی اصلاح نباتات مربی مرکز تحقیقات کهکیلویه و بویر احمد عضو هیات علمی

۲۹۲ دکتر علی مومنی اصلاح نباتات دانشیار موسسه تحقیقات برنج - آمل عضو هیات علمی

۲۹۳ دکتر مراد جعفری بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه ارومیه عضو هیات علمی

۲۹۴ دکتر داود نادری باغبانی استادیار دانشگاه خوراسگان اصفهان عضو هیات علمی

۲۹۵ دکتر سارا راهپیما اصلاح نباتات استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان عضو هیات علمی

۲۹۶ دکتر علیرضا نبی‌پور اصلاح نباتات استادیار موسسه تحقیقات برنج در مازندران عضو هیات علمی

۲۹۷ دکتر فرامرز علی نیا حشره شناسی استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور عضو هیات علمی و رییس موسسه

۲۹۸ دکتر مریم گل آبادی اصلاح نباتات استادیار دانشگاه خوراسگان اصفهان عضو هیات علمی

۲۹۹ دکتر امان اله جوانشاه باغبانی استادیار پژوهشکده پسته کشور عضو هیات علمی و رییس موسسه

۳۰۰ بابک عبدالهی بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه ارومیه عضو هیات علمی

۳۰۱ بهمن حسینی بیوتکنولوژی دانشیار دانشگاه ارومیه عضو هیات علمی

۳۰۲ حمید حسن پور فیزیولوژی و اصلاح میوه استادیار دانشگاه ارومیه عضو هیات علمی

۳۰۳ یونس رضایی دانش بیماری های گیاهی دانشیار دانشگاه ارومیه عضو هیات علمی

۳۰۴ شهرام آرمیده حشره شناسی استادیار دانشگاه ارومیه عضو هیات علمی

۳۰۵ دکتر مجید ستاری اصلاح نباتات استادیار موسسه تحقیقات برنج در مازندران عضو هیات علمی

۳۰۶ دکتر عبدالرضا باقری راد محیط زیست دکترا عضو شورای مشورتی مرجع ملی ایمنی زیستی عضو هیات علمی