به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: رفع مشکلات مدارس شبانه‌روزی استان بوشهر را در دستور کار داریم و در این راستا از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به تحصیل هزار و ۷۰۳ دانش‌آموز خوابگاهی در ۳۱ مدرسه شبانه‌روزی استان بوشهر، خاطرنشان کرد: سرانه متمرکز دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی استان ۳۰۰ هزار تومان است.

کرمی با اشاره به اینکه مدارس شبانه‌روزی استان بوشهر در وضعیت نامطلوبی از نظر برنامه غذایی و تجهیزاتی هستند، اضافه کرد: باید از اعتبارات استانی و کمک‌های خیرین برای رفع مشکلات مدارس شبانه‌روزی استان به خوبی استفاده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از راه‌اندازی شش پژوهش‌سرا در مناطق مختلف آموزش و پرورش استان بوشهر خبر داد و افزود: این مراکز در همه نقاط استان فعالیت خواهد داشت و خدمات مناسبی ارائه می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه در شهرک‌های مسکونی باید زمین مناسبی با کاربری آموزشی برای ساخت مدارس اختصاص یابد، افزود: شهرک نیایش بوشهر برای جمعیتی افزون بر ۲۵ هزار نفر طراحی شده که برای این میزان جمعیت نیاز به هشت مدرسه دخترانه و پسرانه است.

کرمی با اشاره به اینکه استان بوشهر نسبت به میانگین کشوری دارای وضعیت مناسبی در زمینه پوشش تحصیلی دانش‌آموزان است، بیان کرد: در متوسط اول، پوشش تحصیلی دانش آموزان استان بوشهر ۹۷ درصد است و در متوسطه دوم نیز ۸۷ درصد است.