برگزاری باشکوه مراسم هفتم تیر در دشتی/ طراحی کتابچه آثار شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی مراسم شهدای هفتم تیر اظهار داشت: شهرستان دشتی با تقدیم ۲۳۱ شهید به خوبی دین خود را نسبت به نظام ادا کرد و شهید میر بهزاد شهریاری یکی از افتخارات این شهرستان است.

وی از مشارکت دستگاه‌های اجرایی در برگزاری مراسم هفتم تیر سال های گذشته تقدیر کرد و افزود: امسال نیز این مراسم با مشارکت بالای دستگاه‌های اجرایی باشکوه هر چه تمامتر برگزار می شود.

حسینی بیان کرد: آثار و نشریات شهدا به صورت کتابچه‌ای تهیه شود و در اختیار نسل جوان قرار گیرد تا آنها با شخصیت این عزیزان آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه توصیه‌های شهدا نصب العین قرار بگیرد، یادآور شد: در حال حاضر ۱۷ هزار شهید ترور در سطح کشور قرار دارد اما دشمن با اقدام چنین کارهایی تاکنون به هیچ یک از اهداف خود دست پیدا نکرده است.

مسئول سابق دفتر شهید میر بهزاد شهریاری نیز از تلاش های دست اندرکاران برگزاری مراسم هفتم تیر بویژه فرماندار شهرستان تقدیر کرد.

سید ابوالحسن بهزادی افزود: شهرستان دشتی از شهدای شاخص زیادی برخوردار است که شهید میر بهزاد شهریاری یکی از آنها است که نیاز است شخصیت این شهید بزرگوار به صورت کتاب چاپ شود و در بین نسل جوان تبیین شود.

وی ادامه داد: شهید شهریاری بعد از اینکه به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد به طور شبانه روز خود را وقف خدمت به مردم کرد ودر این راستا از هیچ تلاشی دریغ نورزید.

بهزادی یادآور شد: نماینده مردم رودباران در مجلس شورای اسلامی با سخنرانی‌های آتشین خود در پشت تریبون همواره زبان گویای مردم حوزه انتخابیه خود بود.

وی همچنین خواستار احداث و نامگذاری مکان‌هایی در سطح استان به نام شهید شهریاری شد.