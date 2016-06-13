به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان مرکزی، عبدالکریم یادگاری اظهار داشت: ۳۱ کودک کار از ابتدای امسال در این استان شناسایی و تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار گرفتند.

وی افزود: کودکان شناسایی شده شامل ۱۷ پسر و ۱۴ دختر هستند که پس از شناسایی به مرکز حمایت تحویل شدند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مرکزی گفت: همچنین سال گذشته ۱۴ کودک کار شامل ۹ پسر و پنج دختر در رده سنی شش تا ۱۸ سال، تحویل اداره کل بهزیستی استان مرکزی شدند.

یادگاری بیان کرد: این کودکان توسط مراجع انتظامی و قضایی استان مرکزی شناسایی و به بهزیستی استان تحویل شدند که با تشکیل پرونده به مرکز غیردولتی حمایت کودک و خانواده اراک سپرده شدند.

وی افزود: این ۱۴ کودک با اقدامات تیم مددکاری مرکز حمایت آموزشی کودک و خانواده استان مرکزی به آغوش خانواده بازگشتند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مرکزی، تکدی گری، دست فروشی، جمع آوری ضایعات و گرفتاری در باندهای قاچاق، را از انواع مشاغلی برشمرد که کودکان کار استان مرکزی در آن فعالیت دارند.

یادگاری افزود: آزار جنسی، جسمی و عاطفی، بیماری های ناشی از رعایت نکردن موارد بهداشتی، حوادث و سوانح از انواع آسیب هایی است که کودکان کار این استان به آن مبتلا هستند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مرکزی اظهار کرد: مرکز حمایت های آموزشی کودک و خانواده استان مرکزی با کسب مجوز از اداره کل بهزیستی در نوبت روز کودکان کار را طی ۲۱ روز خدمات رسانی می کند و در صورت نیاز به اقامت شبانه، اورژانس اجتماعی مکان مناسبی برای ارایه خدمات است.

وی، فقر و مشکلات اقتصادی را دلیل اصلی بروز پدیده کودکان کار عنوان کرد و افزود: انجام فعالیت های فرهنگی و رفع موانع اجتماعی می تواند تاثیر مستقیمی در کاهش کودکان کار داشته باشد.