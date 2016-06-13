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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۳

معاون بهزیستی استان مرکزی:

ورود به باندهای قاچاق کودکان کار را تهدید می‌کند

ورود به باندهای قاچاق کودکان کار را تهدید می‌کند

اراک- معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مرکزی گفت: کودکان کار در معرض انواع مختلفی از آسیب های اجتماعی هستند که از مهمترین این تهدیدات، سوءاستفاده باندهای قاچاق از این کودکان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان مرکزی، عبدالکریم یادگاری اظهار داشت: ۳۱ کودک کار از ابتدای امسال در این استان شناسایی و تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار گرفتند.

وی افزود: کودکان شناسایی شده شامل ۱۷ پسر و ۱۴ دختر هستند که پس از شناسایی به مرکز حمایت تحویل شدند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مرکزی گفت: همچنین سال گذشته ۱۴ کودک کار شامل ۹ پسر و پنج دختر در رده سنی شش تا ۱۸ سال، تحویل اداره کل بهزیستی استان مرکزی شدند.

یادگاری بیان کرد: این کودکان توسط مراجع انتظامی و قضایی استان مرکزی شناسایی و به بهزیستی استان تحویل شدند که با تشکیل پرونده به مرکز غیردولتی حمایت کودک و خانواده اراک سپرده شدند.

وی افزود: این ۱۴ کودک با اقدامات تیم مددکاری مرکز حمایت آموزشی کودک و خانواده استان مرکزی به آغوش خانواده بازگشتند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مرکزی، تکدی گری، دست فروشی، جمع آوری ضایعات و گرفتاری در باندهای قاچاق، را از انواع مشاغلی برشمرد که کودکان کار استان مرکزی در آن فعالیت دارند.

یادگاری افزود: آزار جنسی، جسمی و عاطفی، بیماری های ناشی از رعایت نکردن موارد بهداشتی، حوادث و سوانح از انواع آسیب هایی است که کودکان کار این استان به آن مبتلا هستند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مرکزی اظهار کرد: مرکز حمایت های آموزشی کودک و خانواده استان مرکزی با کسب مجوز از اداره کل بهزیستی در نوبت روز کودکان کار را طی ۲۱ روز خدمات رسانی می کند و در صورت نیاز به اقامت شبانه، اورژانس اجتماعی مکان مناسبی برای ارایه خدمات است.

وی، فقر و مشکلات اقتصادی را دلیل اصلی بروز پدیده کودکان کار عنوان کرد و افزود: انجام فعالیت های فرهنگی و رفع موانع اجتماعی می تواند تاثیر مستقیمی در کاهش کودکان کار داشته باشد.

کد مطلب 3684978

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