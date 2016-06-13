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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

شهردار قم:

مشکلات قم در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد

مشکلات قم در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد

قم - شهردار قم با بیان اینکه این شهر در نما و منظر شهری از هیچ الگویی پیروی نکرده است، خواستار توجه به قم در سطح ملی برای جبران مشکلات این شهر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مرتضی سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه پیش از قبول مسئولیت در قم تصویر متفاوتی از این شهر داشته اظهار کرد: در عرض یک سالی که از عمر مدیریتم در شهرداری قم می‌گذرد با چهره و سیمای متفاوتی از این شهر آشنا شدم که برایم قابل تأمل است.

وی با بیان اینکه قم منشأ انقلاب بوده و اتفاقات مهمی مانند ۱۵ خرداد و قیام ۱۹ دی از این شهر شکل گرفته است افزود: قم شهری است که ساحت قدسی حرم کریمه اهل بیت(س) را با خود دارد و غیر از این‌ها قوای سه گانه هم تقریباً از قم منشأ گرفته‌اند. جامعه مدرسین٬ مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هم در قم پایگاه دارند.

شهردار قم با اشاره به بی‌توجهی‌هایی که به شهر قم در سال‌های گذشته صورت گرفته ابراز داشت: وقتی قم اینهمه اهمیت دارد چرا باید وضعیت زندگی مردم و مسائل اجتماعی در آن اینگونه باشد؟

وی افزود: واقعیت این است که قم یک روستا شهر بود که اسمش را گذاشته‌ایم استان و امکاناتی را که در حد یک استان باید به قم داده شود٬ از این استان دریغ شده است.

سقائیان‌نژاد با اشاره به کمبودهای شهر قم در عرصه‌های مختلف گفت: این شهر در نما و منظر شهری از هیچ الگویی پیروی نکرده است. مقام معظم رهبری هم به حق فرموده‌اند که در قم هیچ اثری از معماری و شهرسازی اسلامی که مورد انتظار است٬ دیده نمی‌شود.

ریشه بخشی از مشکلات در قم کوتاه بودن عمر مدیریت‌ها است

وی با اشاره به مشکلات بافت فرسوده در قم ابراز داشت: بافت فرسوده‌ای که اطراف شهر و در مرکز شهر است همه باید جمع شود تا بشود الگوی جدیدی پیاده کرد که این هم کار یک سال و دو سال نیست.

شهردار قم ریشه بخشی از مشکلات در قم را کوتاه بودن عمر مدیریت‌ها دانست و ابراز داشت: مدیریت پایدار یکی از مهم‌ترین لازمه‌های یک جامعه موفق است اما در قم عمر مدیریت‌ها کوتاه است. عمر مدیریت‌ها حداقل باید ۶ سال باشد اما مدیریت‌های یک سال و دو ساله در قم نمایانگر وضعیت ناپایدار استان است.

وی با بیان اینکه یکی از بحث‌های اصلی ما در زمینه نقص نگاه به قم در مسئله بودجه دیده می‌شود تصریح کرد: یک سری تعهدات را برخی دستگاه‌ها به قم داشته‌اند که بعد از اینکه قم استان شده و اداره آن به خودش واگذار شده٬ این تعهدات انجام نشده است و مشکلات بسیار دیگر که مجال بیان همه آن‌ها نیست.

سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه قم یک شهر ملی و بین‌المللی است گفت: بارها گفته‌ایم که نگاه به قم باید ملی باشد و مشکلاتش در آن سطح دیده و برطرف شود.

کد مطلب 3685015

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