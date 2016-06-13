فوتبال را با رشته های دیگر مقایسه نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه فدراسیون فوتبال به شرج زیر است:

«فدراسیون فوتبال در ابتدا صعود تيم ملی واليبال به مسابقات المپيک 2016 و قهرمانی تيم کشتی آزاد ايران در مسابقات جام جهانی آمریکا را تبريک گفته و اعلام کرد از نظر فدراسیون فوتبال کسب افتخار برای مردم عزیز ایران در همه بخش ها چه ورزشی و چه غیر ورزشی مهم بوده و این فدراسیون از کسب این افتخارات احساس غرور می کند.

طی چند روز گذشته برخی از فدراسیون های ورزشی ضمن اشاره به فوتبال و یا در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص فوتبال اظهار نظرهای متعددی داشته اند. صحبت عزیزان در ارتباط با فوتبال جای بسی خوشحالی است، اما اینکه از فوتبال به عنوان مقایسه در مقابل رشته های دیگر یاد شود، پذیرفته نیست.

فوتبال کشور برای همه رشته های ورزشی احترام قائل بوده و بارها دیده ایم که پیشکسوتان بزرگ فوتبال ضمن حضور در مراسم تجلیل از سایر رشته های ورزشی، از ورزشکاران سایر رشته ها تقدیر و تشکر بعمل آورده اند. اعتقاد ما اين است که هر رشته ورزشی شرایط مخصوص به خود را دارد که به هیچ عنوان قابل قیاس با رشته ورزشی دیگری نیست و اصل وجودی ورزش فراتر از فوتبال و غیر فوتبالی است.

در فدراسیون فوتبال سه رشته فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی که هر سه آنها در رده نخست آسیا هستند و در فوتسال و فوتبال ساحلی عناوین ششم دنیا را در اختیار دارند، فعاليت داشته و در واقع همه آنها در قالب حدود 16 رده تيم های ملی، مشغول به فعالیت بوده و مقایسه آنها با یکدیگر کار درستی نیست، چه اینکه آنها را با رشته های دیگر مقایسه کنیم.

از نظر فدراسیون فوتبال همه رشته های ورزشی اعم از والیبال، کشتی، بسکتبال و سایر رشته ها در حال تلاش برای اعتلای نام ایران هستند و مسئولین فدراسیون ها وظیفه دارند تمام تلاش خود را برای موفقیت رشته های ورزشی خود به کار بسته و باید از مقایسه و مثال زدن از دیگر رشته ها پرهیز کنند.»