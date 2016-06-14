مه گرفتگی در جاده های مازندران/ محورهای خراسان رضوی بارانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشورگفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم‌ اکنون در باند جنوبی آزاد راه‌ کرج - تهران از پل فردیس تا پل گرمدره و باند جنوبی آزاد راه کرج- قزوین از محدوده پل استاندارد تا پل فردیس ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در استان خراسان رضوی در اکثر محورها بارش پراکنده باران و در استان مازنداران محور هراز محدوده لاسم، فیروزکوه محدوده کارسالار، کندوان ارتفاعات ولی آباد مه گرفتگی غلیظ و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور مطرح کرد: محور فیروزکوه محدود شمبله تا پل سلطانی تا ۱۷ شهریور از شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ مسدود است.

سرهنگ رحمانی بیان کرد: محور هراز از پلور تا امام زاده هاشم و از گالری امامزاده هاشم تا رودهن تا ۱۴ تیر از شنبه هر هفته از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ به جز روزهای تعطیل مسدود است.