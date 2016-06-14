به گزارش خبرنگار مهر، سری سوم مجموعه مستند «پازل» به دستاوردهای علمی و صنعتی ایران اسلامی طی دهه های اخیر می پردازد و در چهارمین قسمت این مجموعه که با عنوان «سبز، سفید، سرخ» روی آنتن شبکه افق می رود به کشت، تولید و عرضه پنبه در ایران با اتکا به دستگاه های ساخت داخل اشاره می شود.

در این قسمت نمایش داده می شود که پنبه به عنوان یکی از محصولات کشاورزی که تولید آن صرفه اقتصادی بالایی دارد با چه مشکلاتی مواجه شده است و چگونه تولید آن کاهش یافته است.

سوژه این قسمت از مجموعه «پازل» محصولی دانش بنیان در مشهد مقدس است که توانسته است بخش قابل توجهی از مشکلات کشاورزان در عرصه تولید پنبه را حل کند.

روح الله رحیمی تهیه کنندگی این برنامه را بر عهده دارد که چهارمین قسمت آن برای پخش از شبکه افق در روز سه شنبه ۲۵ خرداد ساعت ۲۲ در نظر گرفته شده و تکرار آن هم ساعت ۷ صبح روز بعد روی آنتن می رود.