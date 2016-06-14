به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسنی صفت پیش از ظهر سه شنبه در کمیته مناسب سازی بیرجند با اشاره به روند روز افزون جمعیت شهر بیرجند، اظهار کرد: در طول ۱۰ سال گذشته جمعیت شهر بیرجند حدود دو برابر شده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع مناسب سازی محیط شهری از سال ۸۴ تاکنون مطرح شده اما هنوز هم در این زمینه ضعف داریم، بیان کرد: اگر در طول این مدت ۱۰ سال مکان هایی بدون توجه به امر مناسب سازی ساخته شده است ناشی از ضعف دستگاه های نظارتی بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر بیرجند ادامه داد: برخی از مکان ها نیز از گذشته بوده که نیاز است برای مناسب سازی آن وقت گذاشته و مدت زمان معینی برای اجرای آن مشخص شود.

اجرایی نشدن قوانین اشتغال برای معلولان

حسنی صفت با تاکید بر اینکه تنها با صرف کردن زمان و دادن گزارش در جلسات نتیجه ای نخواهیم گرفت، عنوان داشت: در امر مناسب سازی باید از نظرات خود معلولان نیز استفاده کرد تا اثربخش باشد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰ درصد جمعیت کشورهای دیگر را افراد معلول تشکیل می دهند که این رقم در ایران و خراسان جنبوی بالاتر است، بیان داشت: اگر این ۱۰ درصد جمعیت امروز دچار مشکل هستند یعنی حق و حقوق ان ها با عدم رعایت قوانین زیرپاگذاشته شده است.

عضو شورای اسلامی شهر بیرجند با بیان اینکه طبق قانون تمام اپراتورهای دستگاه های دولتی و شرکت های وابسته به دولت باید از طیف نابینایان استفاده شود، بیان داشت: اما متاسفانه این قانون به جز خود اداره بهزیستی در هیچ کدام از دستگاه های اجرایی شهرستان اجرایی نشده است.

معلولان قبل از حرکت نیاز به تامین معیشت دارند

حسنی صفت همچنین به الزام قانون برای واگذاری ۶۰ درصد کارهای دفتری ادارات دولتی به معلولان اشاره کرد و افزود: متاسفانه این قانون نیز در سال های گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه هر چند حرکت نیاز اولیه معلولان است اما قبل از این این فرد نیاز به اشتغال برای تامین معیشت خود دارد، افزود: بنابراین باید این قانون اجرایی شود تا معلولان به حق و حقوق خود در این زمینه برسند.