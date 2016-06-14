روایت نوباوه از خیری که می خواست کودکان کار را درمان کند

برنامه «ماه نشان» نوشت: هفتمین شب برنامه «ماه نشان» میزبان ناصر سلیمانی‌فر مدیر موسسه خيريه عزيز فاطمه(س) و زهرا مهدیپور از مدیران بخش خواهران خیریه بود که به صورت جهادی در راه تامین جهیزیه ازدواج، نیازهای معیشتی، عمران و توسعه مناطق کم برخوردار و پرداخت کمک هزینه درمان کودکان یتیم فعالیت می‌کند.

در ابتدای برنامه ناصر سلیمانی‌فر مدیر موسسه خیریه عزیز فاطمه(س) با روایتی کوتاه از دوران زندگی‌اش سخنان خود را شروع کرد و گفت: من از نوجوانی تا سال ۶۵ در مناطق جنگی در لباس سرباز نظام به وطن و ملتم خدمت کردم، در سال ۶۵ در منطقه فاو مجروح شدم و به خاطر مجروحیت نتوانستم به منطقه برگردم اما از سال ۶۷ به خاطر حمله عراق به آبادان، بار دیگر به منطقه رفتم.

وی با بیان اینکه از ۱۶ سالگی مادر خود را از دست داده است افزود: پس از مرگ مادرم زندگی من تغییر کرد. به دانشگاه رفتم و سپس مشغول به کار شدم. به دلیل اینکه جنس کار پدرم به گونه‌ای بود که با قرآن و حوزه‌ علمیه و مساجد در ارتباط بود این ویژگی‌ها به ما منتقل شد.

سلیمانی‌‌فر اضافه کرد: نقطه عطف زندگی من در سال ۸۳ بود که با پیشنهاد آیت الله جزایری بازرسی و نظارت مالی موسسه خیریه ای را برعهده گرفتم و توانستیم از سال ۸۵ وارد کار خیریه شویم.

مدیر موسسه خيريه عزيز فاطمه(س) بیان کرد: در ابتدای این کار، سفره ایتامی برای هزاران نفر از کودکان یتیم برپا کردیم که مورد تایید آیت‌الله جزایری بود اما ایشان با این کار به دنبال ساماندهی این افراد و عاقبت اندیشی برای یتیمان بودند به همین دلیل پیشنهاد دادند گزارشی از وضعیت رفاهی و معیشتی این ایتام در سال آینده ارائه شود که از همین جا جرقه تاسیس موسسه خیریه زده شد تا وارد این فضا شدیم.

وی ادامه داد: پس از آن بود که ایده راه‌اندازی موسسه خیریه در جهت تامین هزینه‌های کودکان یتیم به ذهنمان رسید به همین دلیل با برخی دوستان وارد مشورت شدیم و با همکاری آنها ستادی راه‌اندازی کردیم تا نظارتی بر وضعیت کودکان یتیم داشته باشیم و کار موسسه اینگونه شکل گرفت.

سلیمانی‌فر اضافه کرد: در مرحله بعد با برنامه ریزی انجام شده به بخش فرهنگی ورود کردیم که کاملا جهادی و خودجوش بود، امرو می‌توانیم اعلام می‌کنیم که از نظر تامین هزینه کودکان یتیم نامحدود هستیم.

مدیر موسسه خيريه عزيز فاطمه (س) گفت: فعالیت موسسه را با محوریت مسجد آغاز و کودکان یتیم را به مساجد و کارهای تربیتی وصل کردیم و توانستیم کل اعضای خانواده‌ها را پوشش فرهنگی و تربیتی دهیم. این ستاد و خیریه مردمی است و چون کودکان در رفت و آمد با مردم و مساجد هستند به افرادی موفق تبدیل می‌شوند و با افتخار اعلام می‌کنیم که تا به امروز ۳ طلبه از کودکان یتیم وارد جامعه شده‌اند و افراد زیادی به مربیان تربیتی تبدیل شدند.

مهدی‌پور: موسسه خیریه نقطه اتصال کودکان یتیم و مساجد شد

زهرا مهدی‌پور مدیر بخش خواهران موسسه خیریه عزیز فاطمه (س) هم در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد: با تعداد ۱۰۰ نفر از کودکان یتیم کار موسسه را شروع کردیم و با مدیران و مربیان و دانشجویانی که نگاه انقلابی داشتند کار را جلو بردیم و ایتام را تامین مالی و اقتصادی کردیم و در حال حاضر بیش از ۵۰۰ نفر کودک یتیم داریم که بر بعد فرهنگی آنها کار می کنیم و به صورت خانوادگی آنها را پوشش می دهیم.

وی افزود: عمده کارهای ما این است که این کودکان به مساجد وصل شوند و پیوندی میان اقشار آسیب پذیر و مسجد ایجاد کنیم تا مساجد پایگاه های مناطق شوند.

بیژن نوباوه مجری برنامه «ماه نشان» در بخش دیگری از این برنامه درخصوص تاثیرگذاری ماه نشان بر مخاطبان گفت: پس از پخش برنامه «ماه نشان» که با حضور مدیران مدرسه کودکان کار برگزار شده بود شخصی در تماس تلفنی با من خواستار درمان رایگان کودکان کار شد که به صورت دلی و عاشقانه مسئولیت این کار را پذیرفته بود.

در پایان این گفت‌وگوی صمیمی و ساده، هدیه‌ای از سوی تولیت آستان قدس رضوی به ناصر سلیمانی‌فر مدیر موسسه خيريه عزيز فاطمه (س) تقدیم شد تا یک روز به صورت خادم افتخاری حرم امام رضا (ع) حضور داشته باشند.