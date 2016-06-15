فراز و فرود نرخ بانکی ارزها اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ بانکی ۳۹ ارز را برای امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز از جمله پوند و یورو کاهش و ۲۴ واحد پولی از جمله دلار آمریکا روند افزایشی را تجربه کردند.

قیمت هر دلار آمریکا با ۲۱ ریال افزایش نسبت به روز گذشته به ۳۰ هزار و ۵۳۰ ریال رسید، ضمن این که هر پوند انگلیس با ۱۱۳ ریال کاهش ۴۳ هزار و ۱۶۴ ریال و هر یورو با ۵۹ ریال کاهش ۳۴ هزار و ۲۰۲ ریال قیمت گذاری شد.

بر این اساس درهم امارات متحده عربی ۸,۳۱۴ ریال، دینار کویت ۱۰۱,۳۲۸ ریال، ریال قطر ۸,۳۸۸ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۷۶۰ ریال، ریال عمان ۷۹,۳۰۰ ریال، ریال سعودی ۸,۱۴۱ ریال، دینار بحرین ۸۱,۰۴۶ ریال ارزش گذاری شدند.

همچنین فرانک سوئیس ۳۱,۶۷۹ ریال، لیر سوریه ۱۴۱ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۹۳۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۱۰۷ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۳۸۴ ریال، دینار لیبی ۲۲,۳۰۲ ریال و سامانی تاجیکستان ۳,۸۸۰ ریال افزایش قیمت داشتند.

بقیه ارزهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی روند کاهشی قیمت داشتند که از میان آنها می توان به ین ژاپن، لیر ترکیه، روبل روسیه، یوان چین اشاره کرد. یکصد ین ژاپن ۲۸,۷۳۵ریال، لیر ترکیه ۱۰,۴۰۴ ریال، روبل روسیه ۴۶۴ریال و یوان چین ۴,۶۲۹ ریال ارزش گذاری شد.

همچنین کرون سوئد ۳,۶۷۰ ریال، کرون نروژ ۳,۶۵۴ ریال، کرون دانمارک ۴,۶۰۰ ریال، روپیه هند ۴۵۴ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۹,۱۸۸ ریال، دلار کانادا ۲۳,۷۴۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۱,۹۹۲ ریال، دلار استرالیا ۲۲,۵۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۲۲,۵۲۰ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۸,۳۷۲ ریال، یکصد بات تایلند ۸۶,۴۰۳ ریال، رینگیت مالزی ۷,۴۴۹ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۹۶۲ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹,۰۰۵ ریال، افغانی افغانستان ۴۴۰ ریال، منات آذربایجان ۲۰۱۱۰ ریال، یکهزار روبل بلاروس ۱,۵۲۷ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳,۰۶۱ ریال کاهش قیمت را تجربه کردند.