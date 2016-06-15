به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان وبلوچستان، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی درنشست کارگروه آسیبهای اجتماعی اظهارداشت: تحلیل گفتمان رهبری درخصوص مسائل مرتبط به آسیب‌ها بیانگراین است که دوراهکار وسیاست کاملامشخص ازسوی ایشان برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی ارائه شده است که باید مبنای اقدام وعمل درسال ۹۵ باشد.

بزمانی بیان کرد : اولین سیاست وراهکار دراین باره «گفتمان‌سازی» است،رهبر انقلاب درسخنرانی استراتژیک خود درخراسان شمالی ضمن آسیب‌شناسی وعلت‌یابی درزمینه‌ نبود پیشرفت لازم دربخش سبک وفرهنگ زندگی بصراحت بیان می‌کنند: اگرگفتمانی درزمینه‌ آسیب‌شناسی و چاره‌جویی مشکلات موجود درسبک وفرهنگ زندگی به‌وجود آید، با توجه به نشاط واستعداد جوانان، حتما درخشندگی ملت ایران در این زمینه نیز،چشم جهانیان را متوجه خود خواهد کرد، همین جا باید اشاره کرد یک ضعف عمده درکنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور،فقدان تفاهم گفتمانی است؛بنابراین یک الزام مهم برای موفقیت سیاست‌ها وبرنامه‌های مرتبط با کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی،وجود یک گفتمان مشخص ومورد تفاهم دستگاه‌های مختلف،فعالان مدنی وگروه‌های ذیربط وذی‌نفع است.

مشاور استاندارسیستان و بلوچستان درامورروحانیون مطرح کرد: دومین راهکار نیز در پیام نوروزی سال ۹۵ از سوی رهبری بیانشد،ایشان در این پیام عنوان می‌کنند اگر درمساله اقتصاد کارهای درست و بجا و متقن را انجام دهند، امید این هست که درمسائل دیگر،مثل مسائل اجتماعی،مثل آسیب‌های اجتماعی،مثل مسائل اخلاقی،مثل مسائل فرهنگی هم تاثیرگذار باشند.

وی نقش رسانه‌ها را در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی موثرعنوان کرد و ادامه داد: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی صحیح و آگاهی‌بخشی به مردم در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر باشند.

بزمانی ازحاشیه‌نشینی به‌عنوان یکی دیگر از معضلات اجتماعی استان یاد کرد و گفت: از آنجایی که حاشیه‌نشینی از چالش‌های اصلی در مسیر رشد و توسعه پایدار است برای برون‌رفت از این مشکل بایستی مسئولین ذیربط جلسات و برنامه‌ریزی‌های کارشناسی انجام دهند.

وی بیان کرد: براساس اولویت‌بندی صورت گرفته بررسی وپیشگیری وکاهش سه معضل بیکاری،حاشیه‌نشینی ومواد مخدر دردستورکاراعضای این کمیته قرار دارد.