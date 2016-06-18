بررسی«سیمای زندگی دانشجویان» در ستاد ساماندهی جوانان

سیدجواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری شصت و دومین جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در روز دوشنبه ۳۱ خرداد ۹۵ به ریاست وزیر ورزش و جوانان خبر داد و افزود: در این جلسه وضعیت و عملکرد حوزه جوانان استان گلستان توسط صادقلو، استاندار گلستان ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: ارائه گزارش یافته های طرح پژوهشی مربوط به سیمای زندگی دانشجویان توسط وزارت علوم از دیگر دستورات جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان است.

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اهمیت اوقات فراغت جوانان تاکید کرد: برنامه های اوقات فراغت سال ۹۵ و محورهای برنامه دستگاه ها و استانها و ساز و کار نظارتی برنامه ها در جلسه مطرح خواهد شد.

به گزارش مهر، ستاد ملی ساماندهی امور جوانان براساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد سازمان ملی جوانان و به استناد ماده ۱۱۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی در امور جوانان تشکیل شد. این ستاد از زمان تشکیل تا اردیبهست ماه امسال ۶۱ جلسه داشته است.