ممنوعیت بکارگیری طلاب سرباز در کارهای غیرفرهنگی/ جذب ۱۳۰۰ طلبه

حجتالاسلام محمود ملکدار در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت طلاب سرباز در دستگاههای فرهنگی کشور تاکید کرد.
وی اظهار کرد: فلسفه وجودی سهمیه طلاب سرباز این است که طلاب در کارهای فرهنگی فعالیت کنند ولی در برخی نهادها این مسئله مورد توجه قرار نمیگیرد.
به گفته معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزههای علمیه، در سال ۹۳ با سه نهاد فرهنگی طلاب سرباز را در کارهای غیرفرهنگی بکارگیری کرده بودند مکاتبه شده است.
حجتالاسلام ملکدار با بیان اینکه اگر در جایی لازم باشد سهمیه نهادهای فرهنگی را حذف میکنیم، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۸ نهاد، سهیمه جذب سرباز طلبه را دارد و بیش از هزار و ۳۰۰ طلبه به عنوان سرباز در نهادهای فرهنگی فعالیت میکنند.
وی اتمام سطح یک را مهمترین شرط جذب طلاب سرباز بیان کرد و افزود: تاکید داریم که طلاب سرباز برای اینکه اثرگذاری بیشتری داشته باشند در دورههای مهارت افزایی شرکت کنند. این دورههای آموزشی در برخی نهادهایی که طلبهها در آنجا فعالیت میکنند برگزار شد.
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