سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های این نهاد در حوزه جوانان افزود: در ذیل کمیسیون ملی یونسکو ۱۳ کمیته فعالیت می کنند که یکی از مهمترین آنها کمیسیون ورزش و جوانان است.

وی ادامه داد: موضوع جوانان یکی از اساسی ترین زمینه های فعالیت در یونسکو است و در همین راستا، کمیسیون ملی یونسکو نگاه ویژه ای به مباحث جوانان دارد.

نصیری قیداری تاکید کرد: در کمیسیون ملی یونسکو در ایران برنامه های جهانی یونسکو در حوزه جوانان را پس از تطبیق با قوانین داخلی کشور و با نگاه بومی، به اجرا در می آوریم که برنامه های جوانان در یونسکو در ارتباط مستقیم با مباحث ورزش و محیط زیست است.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به برگزاری نشست تخصصی جوانان، ورزش و محیط زیست از سوی این نهاد، خاطرنشان کرد: کمیسیون ملی یونسکو فعالیت های ویژه ای را در حوزه جوانان برنامه ریزی کرده است که در طول سال به مناسبت های مختلف به اجرا در می آید. به همین منظور با مسئولان و دست اندرکاران حوزه های مختلف به ویژه وزارت ورزش و جوانان رایزنی کرده ایم که اقدامات مشترکی را با محوریت جوانان اجرا کنیم.