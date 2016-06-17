نخست وزیر عراق آزادی فلوجه را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، حیدر العبادی طی گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد که «نیروهای قهرمان ما مرکز شهر فلوجه را تحت سیطره خود درآورده و به وعده خود برای آزادی این شهر عمل کردند.»

وی همچنین خطاب به ملت عراق اظهار داشت که «فلوجه به آغوش وطن بازگشت» و «تنها برخی محورها در این شهر باقی مانده است که طی ساعت های آینده آزاد خواهد شد.»

حیدر العبادی به روح شهدایی که زمینه ساز این پیروزی غرور آفرین شدند، درود فرستاد و گفت:« پیروزی در موصل هم نزدیک است.»

وی خطاب به عناصر داعش تاکید کرد که «شما هیچ جایی در عراق ندارید و به خاطر جنایت های خود محاکمه خواهید شد و عراقی ها علیه شما متحد هستند.»