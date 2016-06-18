برنامه جامع سلامت استان سمنان تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بر اساس اعلام رسمی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان موفق به کسب رتبه اول در توسعه همکاری‌های بین‌بخشی در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان در این خصوص گفت: رتبه‌بندی انجام‌شده بر اساس مستندات و معیارهای موردنظر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (تحت عنوان معیارهای رصد همکاری‌های بین‌بخشی) صورت گرفت که در سه گروه اصلی شامل تثبیت دبیرخانه کارگروه، شکل‌گیری خانه مشارکت مردم در سلامت و توجیه کارگروه تخصصی سلامت استان در خصوص نظام‌نامه استانی سلامت همه‌جانبه،‌ طبقه‌بندی شده بود.

مهدی شادنوش تصریح کرد: طبق برنامه زمان‌بندی استقرار معیارهای رصد همکاری‌های بین‌بخشی، در مرحله بعد باید برنامه جامع سلامت استان با همکاری شورای پیام‌گزاران سلامت معرفی‌شده از دستگاه‌های اجرایی، تدوین و به تصویب کارگروه سلامت استان برسد.