درخواست ۱۶۰ میلیون یورویی یوونتوس برای انتقال «پوگبا»

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان سری آ ایتالیا پیشنهادی ۱۶۰ میلیون یورویی برای انتقال «پل پوگبا» به باشگاه رئال مادرید داده است.

«زین الدین زیدان» سرمربی رئال مادرید مدتی است که این بازیکن فرانسوی را زیر نظر گرفته است و اگرچه تیمش با «تونی کروس» و «لوکا مودریچ» توانست عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان را کسب کند، هدف اصلی او جذب این هافبک ۲۳ ساله است.

بر پایه گزارش «گاتزتا دلو اسپرت»، «زیدان» که خودش در سال ۲۰۰۱ یوونتوس را به مقصد رئال مادرید ترک کرد، می تواند کلید وقوع این قرارداد باشد؛ اما گفته می شود که مسئولان اين تيم از جمله «فلورنتینو پرس»، مدیر باشگاه رئال، می دانند که بستن اين قرارداد احتمالى بسيار سخت خواهد بود.