محمد طلایی شاگردانش را به اردو فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم کشتی آزاد جوانان روزهای ۳۱ خرداد تا ۱۳ تیرماه در خانه کشتی شماره ۲ تهران برگزار می شود که محمد طلایی ۱۹ آزادکار را به این مرحله از تمرینات دعوت کرده است.

بر این اساس اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۰ کیلوگرم: علیرضا گودرزی ، مجتبی نوروز صحرایی و علی فاتحی (تهران)

۵۵ کیلوگرم: نادر نصیری (مازندران) خیراله قهرمانی (کرمانشاه)

۶۰ کیلوگرم: پیمان بیابانی (تهران) محمد نامجو مطلق (گیلان)

۶۶ کیلوگرم: سامان شجاعی (مازندران) محسن مصطفوی (آذربایجان شرقی)

۷۴ کیلوگرم: احمد بذری (مازندران) جمال عبادی (خوزستان)

۸۴ کیلوگرم: مجتبی گلیج (مازندران) کامران قاسم پور و علی موجرلو (مازندران)

۹۶ کیلوگرم: حسین شهبازی (تهران) علی اصغر اکبری (مازندران)

۱۲۰ کیلوگرم: امیررضا امیری (لرستان) نعیم حسن زاده (مازندران) امیررضا فتاحی (تهران)

سرمربی: محمد طلایی

مربیان: تورج ظفری (همدان) علی اصغر بذری (مازندران) جعفر دلیری (کرمانشاه) مسعود جمشیدی (تهران)

سرپرست: پرویز عالی (تهران)